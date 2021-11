Po Lukáších Kucserovi a Klimkovi je další variantou k fungujícímu olomouckému super-duu K+K, tedy Krejčí – Káňa. V „hvězdných válkách“ proti Kladnu nastoupil Vojtěch Tomeček v první útočné letce už pošesté a konečně se dočkal i první trefy v sezoně.

Hokejisté Olomouce (v červeném) porazili Kladno. | Foto: Alena Zapletalová

„Určitě to ze mě trochu spadlo. Snad to tak bude pokračovat,“ popisoval šikovný útočník své pocity poté, co umazal nulu v kolonce vstřelených branek.