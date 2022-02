Získat body, které Mora tolik potřebuje. Nejlépe všechny tři. To bylo přání (nejen) Davida Krejčího s Branislavem Konrádem předtím, než nasednou na palubu letadla směr olympijský turnaj v Pekingu. Nestalo se. Kohouti v Plzni dali jen jeden gól a příště už si budou muset poradit bez zmíněných olympioniků. A nejen to, dost možná i bez Jana Káni, nejproduktivnějšího hráče týmu, který zápas na západě Čech po nekontrolovaném pádu do mantinelu ve třetí třetině nedohrál. Jeho levé koleno dostalo co proto.