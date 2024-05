Připomínat 30 let starý titul? Současná Mora mlčí. Mrzí nás to, říkají šampioni

„Sezona měla divočejší průběh. K jejímu konci jsem se rozhodl, že chci zkusit něco nového. Agent poté řešil další možnosti. Změnit působiště a jít za novou výzvou, to bylo moje rozhodnutí,“ prozradil útočník.

Týmové cíle by kohouti měli mít nastaveny jasně. Účast alespoň v předkole play-off se v minulých sezonách stala povinností, a to přes nepěkné prognózy expertů před startem každého ročníku.

Konrád o své budoucnosti, Moře či MS: Češi mají lepší tým, vidím to na...

„Olomouc bývá podceňovaná. Když se ale prognózy pletou už několik let, nebude to náhoda. Je tady hodně kvalitní tým. Třeba bez velké hvězdy, což se ale nahradí čtyřmi vyrovnanými lajnami,“ věří Fridrich a dodává: „Líbí se mi i hokej, jakým se Olomouc prezentuje. Dávno to není jen o bránění. Jde o aktivní hokej, hodně se hraje na puku. To je hra, která by mi mohla vyhovovat.“

A vypadá to, že oproti moderní Ostravar Aréně si už zvykl i na o něco méně pohodlnou olomouckou plechárnu. „Víme, jak to vypadá zvenku. Uvnitř v pohodě. Samozřejmě ale uvidíme, co v zimě,“ zasmál se Petr Fridrich.