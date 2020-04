Ještě před týdnem nebylo na sto procent zřejmé, kde hokejový útočník Matěj Pekr bude nastupovat v nadcházejícím ročníku.

Matěj Pekr (Jihlava) | Foto: Deník / Ondřej Kašlík

„Nabídku od Jihlavy mám na stole. Zvažuju, co a jak, ale myslím, že do 14 dnů by mělo být jasno,“ zmínil se v obsáhlém rozhovoru pro Deník.