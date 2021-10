„Pro nás je skvělá zpráva, že bereme dva body. Ty zápasy hrajeme poměrně dobře, bohužel to gólové vyjádření není takové, jaké bychom si představovali. Ať už v pátek proti Třinci, nebo dnes, mohli jsme skórovat více,“ uznal hostující trenér Zdeněk Moták.

Jakub Sedláček nastoupil do olomoucké klece potřetí v sezoně a opět potvrdil své kvality. Proti Dynamu si připsal třicet zákroků a byl hlavním strůjcem nedělního triumfu.

Stejný počet zásahů měl na druhé straně Frodl, osudovou se mu stalo až přečíslení při prodloužení ve třech, když Strapáč výborně nabil Kolouchovi, který svým čtvrtým gólem sezony rozhodl. David Krejčí podruhé v řadě nebodoval.

„Myslím, že diváci se nenudili. Byl to hokej nahoru, dolů, spousta kvality, střeleckých příležitostí a vyložených šancí. Celý zápas to byla vyrovnaná hra. Domácí nás pak dvakrát ve třetině těžce tlačili, my jsme se jen tak tak ubránili a hrozili jsme z protiútoků,“ hodnotil Moták.

Mora si tak připsala druhou venkovní výhru a v tabulce jí patří osmé místo. Stále však má odehráno méně utkání než všichni její výše postavení konkurenti.

V pátek Hanáci přivítají na svém ledě Litvínov.

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 0:1 (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branka a nahrávka: 64. Kolouch (Strapáč). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 8468.

Pardubice: Frodl – J. Mikuš, Nakládal, D. Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček, Blümel – Camara, R. Kousal, A. Musil – Říčka, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Trenéři: Král, Havíř a P. Sýkora.

Olomouc: J. Sedláček – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí, Kucsera – Olesz, J. Knotek, Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.