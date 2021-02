„Hráli jsme to, co jsme chtěli hrát,“ zmínil po utkání spokojeně jeden z trenérů Kohoutů Jan Tomajko.

Zatímco v pátečním střetnutí proti Zlínu chyběly výkonu olomouckého celku větší nasazení, bojovnost a obětavost, o dva dny později to bylo úplně o něčem jiném.

„Minulý zápas se Zlínem jsme prohráli kvůli nasazení a přístupu. Myslím si, že teď jsme ale bojovali,“ těšilo Tomajka, jehož tým vyzrál na Liberec poprvé v sezoně.

Zejména v poslední části, kdy Hanáci hájili své jednobrankové vedení, padali do střel doslova po hlavě.

„Obětavost, blokování střel a dobré souboje nám dnes hodně pomohly k vítězství,“ pokyvoval Tomajko.

Kohoutí mužstvo zvládalo hrát s favorizovaným soupeřem vyrovnanou partii od prvních minut, v úvodní třetině se do dobrých příležitostí dostali Nahodil či Strapáč, ovšem ani domácí nebyli brance daleko. Hned zkraje zápasu pomohla brankáři Janu Lukášovi i tyčka.

První gól duelu přišel až v 28. minutě, kdy olomouckého gólmana po hezké akci domácího celku překonal Gríger.

ONDRUŠEK BODOVĚ ZÁŘÍ

Pokud chtěla Mora ukončit sérii tří proher, musela ve třetí dvacetiminutovce minimálně umazat jednobrankové manko. A to se jí povedlo dvě minuty a sedm vteřin po nástupu na led. Lukáš Nahodil hezkou otočkou nabil obránci Jiřímu Ondruškovi, který se opřel do puku takovou silou, že jej liberecký brankář Pavelka našel až v síti. Pro Ondruška to byl už 17. bod v sezoně, čímž dosáhl svého bodového extraligového maxima. Víc bodů (23) měl jen v sezoně 2012/13, kdy však Olomouc ještě působila v první lize.

Chvíli poté si hostující tým trochu zavařil vyloučeními Škůrka a Dujsíka, což nabídlo domácím prakticky čtyřminutovou přesilovku. Hanáci ale početní nevýhodu přežili, a pak sami udeřili. Další rychlý kontr využil Ostřížek, který po přihrávce Olesze zápěstím švihl tak dobře, že na to Pavelka nezareagoval.

Pak už to byla válka převážně v pásmu Mory. „Byl to typický zápas s Olomoucí, těžce jsme se prosazovali přes její urputnou obranu. Soupeř hrát obětavě a houževnatě,“ ocenil výkon Hanáků trenér Liberce Patrik Augusta.

DAŘILO SE LUKÁŠOVI

Jeho tým podruhé už nedokázal najít cestu, jak dostat puk za Jana Lukáše. Ten lapil 27 střel. Velmi efektní, ale hlavně důležitý zákrok si připsal i v úplně poslední vteřině zápasu. „Odchytal výborný zápas,“ chválil Tomajko muže, který poslední dobou jen kryl záda jedničce Branislava Konrádovi.

„Samozřejmě nejsme spokojení s výsledkem, i když pro nás po dvou třetinách stav vypadal příznivě,“ doplnil Augusta.

„Mrzí mě, že jsme neotočili utkání pomocí přesilovek, které jsme nevyužili,“ uvedl na závěr trenér mužstva, které muselo skousnout porážku poprvé po pěti duelech.

Mora i nadále zůstává dvanáctá, díky tomu, že Zlín prohrál na Spartě, ale má právě na třinácté Berany opět náskok sedmi bodů.

V úterý hrají Kohouti v Pardubicích, které třikrát za sebou prohrály.

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 28. Gríger (Najman) – 43. Ondrušek (Nahodil), 48. Ostřížek (Olesz, Škůrek). Rozhodčí: Hradil, Pilný – Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Bez diváků.

Liberec: J. Pavelka – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Kunst – Birner, Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek, R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Trenéři: Augusta a Kudrna.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Vyrůbalík – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Ostřížek, Kolouch, Olesz. Trenéři: Moták a Tomajko.