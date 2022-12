Mohou za to události, které místní hokej bez nadsázky nepamatuje. Padesát let se podle vyjádření tradičních MEOfANS nestalo, aby na soutěžním zápase nefungoval organizovaný kotel. Až do zmíněné minulé středy.

„I v nejkrušnějších letech Bohemex Trade „B“ (sezóna 1997/1998), kdy přerovští hokejisté nastoupili do dvanácti zápasů jako farma Opavy v černo-bílo-červených dresech, kotel fungoval. Fungoval i když pouze na protest této zrůdnosti. Středa nicméně byla obrovská ostuda, kterou přerovský stánek opravdu nepamatuje,“ píše mimo jiné web meofans.com.

Na vině je dle tradiční přerovské fanouškovské značky skupina, která vznikla před dvěma lety a působila pod názvem Fanatics union of Přerov. Ta měla při upadající účasti nejaktivnějších MEOfANS v posledních letech pozvednout skomírající atmosféru na přerovském hokeji, minimálně tedy, co se fandění v kotli týče.

„Těm nejaktivnějším, co se starali o chod tribun, postupně skončila studentská léta, jiní založili rodiny, jiní se odporoučeli na onen svět, jiní z důvodu bídné nabídky práce v našem regionu cestují za prací do zahraničí, apod. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by tyto nejaktivnější dokázal nahradit,“ vysvětluje web meofans.com.

Nepovedlo se. Důkazem budiž hlavně události posledních dnů, týdnů a vlastně i sezon.

„V naší skupině zbylo aktivních pět lidí. Což je bohužel málo, ale i tak se hokej nás pět snaží stavět na první místo. Sešly se okolnosti práce a nemoci, které měly za následek absenci na dvou posledních zápasech,“ hájí se Fanatics union of Přerov na svých facebookových stránkách.

První výjezdovou nulu zachránil zbloudilý jedinec

Problémy nastávaly podle MEOfANS i během venkovních utkání. Emoce rozdmýchalo už utkání 26. listopadu na ledě jihlavské Dukly (momentálně hrající v Pelhřimově).

„Tato mladá skupina se zaručila tím, že na tento výjezd určitě vyjede, čímž uklidnila „starší“, kteří měli obavy z bídného počtu přerovských fanoušků na tomto výjezdu a nemobilizovali se tak. Jak to dopadlo jsme mohli vidět. Nebýt zbloudilého jedince, který do Pelhřimova dorazil po své vlastní ose, tak by došlo k nepěkné události, a to první výjezdové nule od vzniku MEOfANS,“ uvádí dokonce web meofans.com.

„Prakticky od začátku nám MEOfANS házeli klacky pod nohy. MEOfANS v kotli stávali pořád, avšak bez fandění. Našich výjezdů se neúčastnili a raději jezdili po své ose,“ píší zase Fanatics union of Přerov.

Značka MEOfANS vznikla v roce 2006 a za téměř sedmnáct sezon svého působení se stala pojmem, který znají hokejoví fanoušci po celé republice.

„Během let se různě obměňovaly tváře, starší odcházeli, jiní přicházeli, lepší období střídalo horší, jak už to tak bývá. V průběhu let na přerovských tribunách vzniklo i několik skupin, které vždy spojovaly několik jedinců,“ uvádí MEOfANS s tím, že žádná ze skupin se od tradičního názvu nikdy nedistancovala.

Takto slavil kotel postup do 1. ligy.Zdroj: DENÍK/Jan Pořízek

Fandění převzali „staří konzervativci“

A možná i proto se během sobotního duelu se Slavií stala nečekaná věc.

„Starým konzervativcům se moc nechce zvykat na novou éru hokeje v tichu. Berou ze skladu propriety, jenž už dobrých pár let nedrželi ve svých prackách, a berou fandění na sebe,“ popisuje web meofans.com, co že se to dělo před utkáním.

„Přitom ve skladu náhodou objevují zástavu, jenž patří zmíněné skupině (Fanatics union of Přerov, pozn. red.). I přes emoce, které spoustou přítomných cloumají, je tato vlajka zprvu ponechána bezpečně ve skladu. To se mění až po druhé třetině, kdy se dozvídáme o zprávách, které tito bořitelé dějin prohlásili už před zápasem, o tom, že jako skupina končí s jakoukoliv další aktivitou,“ pokračuje vyjádření.

VIDEO: Postava vynuloval Slavii 53 zákroky! Zubři konečně slaví tři body

Vlajka v plamenech

A jak vlajka Fanatics union of Přerov dopadla? Ve třetí třetině byla coby symbol neaktivní skupiny pověšena vzhůru nohama. Po skončení utkání pak dokonce někteří jedinci vlajku zapálili a nechali shořet.

„Odsuzujeme takové chování, zapálit vlajku skupině, která kope za stejný tým, je holý nesmysl. V této nelehké době, kdy do kotle i na stadion chodí stále méně lidí, bychom měli stát za sebou, což se od předání vedení kotle, o které jsme se neprosili, nedá říct,“ uvedli Fanatics union of Přerov na Facebooku.

„Tímto ztrácíme všechnu zbylou energii a prozatím končíme na přerovském hokeji. Kam povedou naše kroky dále, se ještě ukáže. Už teď ale víme, že jako skupina určitě nekončíme,“ uzavírají.

Výzva pro „harcovníky“

A co tradiční MEOfANS? Berou si „staří harcovníci“ kotel nazpět?

„Staří MEOfANS nic zpátky nepřevzali, pouze si doma udělali pořádek. Chudáci za dva roky nepředvedli ale vůbec nic,“ mají jasno.

„Neschopní byli sice vyhozeni od kormidla, ale někdo jiný musí to kormidlo uchopit a kormidlovat správným směrem. Budoucí zápasy nebudou jednoduché. Touto cestou bychom rádi vyburcovali všechny fanoušky, kteří v minulosti kotel opustili ať už z jakéhokoliv důvodu, aby se vrátili a pomohli hnát naše hokejky kupředu. Abychom si opět mohli říct, že jsme tím pomyslným šestým hráčem. Bude potřeba každého,“ zakončují MEOfANS své vyjádření.

Zdroj: Facebook meofans.com