Hraju poslední tři zápasy s Krejčou (David Krejčí, pozn. red.) a Nahecem (Lukáš Nahodil, pozn. red.). Šancí jsme měli dost a jsem rád, že to tam konečně začalo padat. Velký podíl na tom mají i oni dva. Konečně se ke mně přiklonilo i trochu štěstí, puk tam na mě vyplul, tak jsem to jenom dorazil. Stál jsem na správném místě. Doufám, že to tak půjde dál.

S Krejčím v lajně jste si střihl už pár zápasů na startu ročníku. V čem je teď rozdíl?

Abych pravdu řekl, na začátku sezony jsem nebyl v úplně dobrém rozpoložení. Necítil jsem se úplně komfortně. Teď už jsem se ale začal i herně cítit líp. Zahodil jsem tlak, kdy jsem pořád čekal na body. Už jsem si říkal, že těch zápasů moc nezbývá, takže na to nebudu myslet. Možná to pomohlo (usmívá se).

Kladenským se něco na vašem gólu nezdálo. Netušíte, co mohli reklamovat?

Vůbec netuším, ničeho jsem si nevšiml. S Nahecem jsme byli před bránou, ale v brankovišti jsme podle mě nebyli. Nahec to tečoval, pak to šlo za branku… Takže ne, nevím, co by mohli reklamovat.

Proti Kladnu to byl takzvaně zápas o šest bodů, že? Po této výhře na Rytíře máte náskok 11 bodů.

Spadl nám kámen ze srdce, všichni jsme věděli, jak tabulka vypadá. Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli.

Jágrův vztek. Mora v důležité bitvě potopila Kladno

Jak jste viděl celé utkání?

První půlka zápasu nebyla z naší strany úplně dobrá. Navíc jsme dostali první gól, to nám taky nepomohlo. Po něm jsme byli opaření, všude jsme byli o krok později. Ale jak jsme vyrovnali, obraz hry se otočil. Ve třetí části jsme hráli trpělivě a počkali si na šance. Jsme rádi, že jsme je využili, a potom jsme to už dobře ubránili.

Byl klíčový třetí gól Jana Švrčka?

Určitě. Bylo tam dobře vyhrané buly od Krejči. Švrk asi zavřel oči a napálil to tam. Jsme rádi, že to tam spadlo, byl to určitě zlomový moment.

Nezdálo se vám, že byl zápas hodně vyhrocený?

Ani bych neřekl, že to nějak vybočovalo z míry. Nebylo to nic zákeřného, jenom nějaké pošťuchování. Jak jsme odskočili na dva góly, snažili se do toho jít, nic jiného jim nezbývalo. Jsem rád, že jim nevyšlo nás nějak rozhodit.

Autor: Denis Manina