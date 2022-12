Má formu na návrat do extraligy? A co na jeho výkony a roli v týmu říká trenér Aleš Totter?

Davide, v sezoně jste ve třinácti zápasech nasázel patnáct gólů. To je slušná bilance.

Jsem za to moc vděčný, protože poslední dva roky jsem se trápil. Vážím si toho a nechci dělat velkohubé kecy. Budu makat zápas od zápasu, půjdu tomu naproti snahou a bojovností.

Čím to ale je, že jste se najednou o úroveň níže takovým způsobem rozstřílel? Prozradíte váš recept?

Někdy je to těžké. Potřeboval jsem právě tento rok, abych se nějak stabilizoval. Tři roky po sobě jsem měl samá zranění a bohužel se to na mých výkonech podepsalo, i když se na to nechci vymlouvat. Loňskou sezonu jsem neodehrál dobře. Nejsem typ, který by si řekl, že už na to nemá a končí. Hecl jsem se, udělal dobrou přípravu, dal tomu všechno. A dělám vše dál pro to, aby to fungovalo dál.

Mluvil jste o zranění, jedno už za sebou přeci jen v této sezoně máte, měsíc jste nehrál. Nic vážného?

Jo, čtyři týdny. Zrovna s Přerovem doma mě Tonda Pechanec přimáčkl zadkem na manťák, když jsem byl za ním. Bylo to nevinné, ale trefil mě blbě na sval, který praskl. Musel jsem to doléčit, protože přes bolest se s tím nedalo hrát.

Tak jste to Tondovi a celému Přerovu vrátil dvěma góly. Jak hodnotíte druhé derby sezony?

Hráli jsme zase zodpovědný hokej. Nepouštěli jsme soupeře do žádných vyložených šancí, do přečíslení. Když náhodou, byli jsme schopni to dojet. Dnes jsme všichni makali a myslím si, že jsme si výhru zasloužili.

VIDEO: Ostřížek Zubry sestřelil, Pavelka vychytal. Derby pro Prostějov!

Po prvním gólu jste nastražil ucho směrem k přerovským fanouškům. Užíváte si podobné zápasy?

Vždycky, když je takový zápas, derby atmoška, tak si to užívám. Vesměs je jedno, v jakém hrajete dresu. Atmosféra byla super. Jde cítit, že nevraživost mezi oběma fanouškovskými tábory je. Podle mě by to ale zase mělo zůstat v mezích fair play vůči hráčům.

Derby obrazem: Choreo, emoce i „Kokin“ na nezvyklé střídačce. Najdete se?

Byly to každopádně krásné branky. Věděl jste v obou případech, co provedete?

Ani ne. Reagoval jsem při prvním gólu hlavně na beka. Nepustil by nahrávku, tak jsem naznačil, že to budu dávat pod ním, pak jsem viděl, že gólman je na opačné noze, tak jsem to stáhl do bekhendu. U druhého gólu jsem zkusil z kličky vystřelit. Bekhendem je to vždy buď a nebo. Vyšlo to.

Pokud to takhle půjde dál, mohlo by přijít laso z extraligy, třeba už v této sezoně. Je to stále vaše ambice?

Tohle nechci nějak komentovat. Chci odehrát tuto sezonu na sto procent. Co bude, bude. To je záležitost, kterou můžeme rozebírat po sezoně.

Poslední extraligové sezony jste strávil hlavně v Olomouci, která v extralize přes odchod Davida Krejčího předvádí zatím neskutečné výkony. Co na to říkáte?

Sleduji to. Jsem s klukama v kontaktu, hrají výborně. Strašně moc se jim zvedli beci. Věří si, umí rozehrát pod tlakem, dávají si to. Hrají fakt pěkný hokej. Ve většině zápasů mají převahu, hrají opravdu účelně a dobře.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Trenér Aleš Totter o Davidu Ostřížkovi:

„Ty dvě situace vyřešil jako z učebnice, mělo by to být někde v highlightech soutěže. David je pro mě favorit na výhru soutěže o nejlepšího střelce. Měsíc stál, chybí mu zápasy, ale má střeleckou mentalitu. Podobných střelců máme několik, akorát nejsou tak hladoví v koncovce nebo to neřeší s takovým klidem. Doufáme, že pro mladší hráče bude i takovým učitelem. Vzal to na sebe a předvedl parádní výkon. Hráče sondujeme. Před sezonou jsme věřili, že se díky bruslení dokáže dostávat do koncovky. Věděli jsme, že bude charakterním lídrem. Že nebude na mladé hráče křičet, kroutit hlavou, když nedostane první puk. Rozhodl jeho pohyb, charakter a chuť hrát v Prostějově a jsem rádi, že tady je.“