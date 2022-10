„Cítím důvěru od trenérů, to je pro mě to hlavní. Tím pádem se důvěru snažím vracet,“ říká zkušený útočník.

Mora zažívá nejpovedenější vstup do sezony od svého návratu do extraligy v roce 2014, ve třech zápasech neztratila ani bod.

„Je pro nás samozřejmě důležité, že jsme chytili první tři zápasy, ale nějakou velkou váhu bych tomu nepřikládal. Musíme hrát bojovně jako jeden tým, pak se to takto dostaví,“ upozorňuje Jakub Orsava.

A varování je na místě. Od naprosto opačného výsledku čtvrtečního měření sil s Pražany Moru v úvodu zachránil zatím nejlepší brankář soutěže Branislav Konrád.

„Prvních deset minut byla tragédie. Můžeme děkovat Braňovi, že to zavřel. Takhle nemůžeme začínat zápasy,“ dobře ví Orsava.

Hanáci si při tragickém vstupu do utkání takřka nesáhli na kotouč. „Takový zápas si v kariéře nepamatuji asi s nikým, aby nás půlku první třetiny takto přehrával a my nakonec nějak uhráli tři body,“ pousmál se jeden ze strůjců třetího olomouckého vítězství.

OBRAZEM: Fantastická Mora smázla Spartu 4:0! V nové sezoně je pořád bez ztráty

Lepší přesilovky i produktivita

Samá pozitiva naopak Mora našla v prostředním dějství, kdy soupeře devastovala jak střelecky, tak opět i gólově. Konečně to navíc vyšlo i v přesilovce, ovšem až na třináctý pokus v sezoně.

„Dívali jsme se na video. V předchozím zápase s Boleslaví tam šance byly, snažili jsme se to protrhnout. Máme ale pořád na čem pracovat, není to tak, jak jsme si představovali,“ uznal Jakub Orsava.

Lepší to také bylo s produktivitou. Kohoutům by sice stejně jako v předešlých dvou duelech k triumfu stačily pouhopouhé dvě trefy a tentokrát tuto (ne)efektivitu v zakončení vylepšili, v další části sezony by to ale nemuselo stačit.

„Říkali jsme si, že těch gólů jsme moc nedávali, musíme to cpát víc do brány, víc střílet, dostat tam i ty špinavé góly, ne to hrát do prázdné. V ofenzivní činnosti máme taky na čem pracovat,“ doplnil bývalý forvard Komety Brno, Mladé Boleslavi či Třince.

Nyní si tedy zvyká na nové prostředí na Hané a zdá se, že by vše mohlo fungovat. Fanoušci vypadají s novou posilou spokojeni.

„Přišlo plno lidí na to, že to bylo v televizi. V téhle plechovce se to navíc krásně ozývá, super atmosféra. To je paráda, aby si fanoušci užili vítězství s fanoušky, to k tomu patří,“ řekl Orsava k závěrečné děkovačce.

Roste Olomouci nový tahoun? A co říká na srovnání s Davidem Krejčím? „Všichni víme, kdo tady v minulé sezoně hrál. Teď je nás dalších dvacet. Musíme se ho snažit nahradit týmovostí a bojovností,“ uzavřel Jakub Orsava.

Zdroj: Deník