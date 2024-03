Tisící zápas v dresu Mory. Neskutečné číslo, které do svých kariérních statistik zapsal obránce a kapitán Hanáků Jiří Ondrušek. Na svůj jubilejní mač ale nebude vzpomínat v dobrém. Olomouc na ledě Mladé Boleslavi nedala (regulérní) gól, čímž definitivně přišla o šanci začínat předkolo play-off na svém ledě. Naopak se jí reálně narýsovali možní soupeři.

Hokejisté Olomouce proti BK Mladá Boleslav v utkání 38. kola hokejové extraligy. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Aby si kohouti udrželi možnost začínat předkolo vyřazovací části doma, potřebovali na ledě předposlední Mladé Boleslavi jakkoliv vyhrát a doufat v přízeň dalších výsledků.

Jenže od začátku to od Hanáků nebylo nic moc. Jako kdyby na nich ležela deka z promarněného úterního domácího klání proti Liberci, v němž vedli o dvě branky. Mladoboleslavští, které hnala vidina naděje na postup do předkola, byli aktivnější a v první třetině neskórovali jen díky dvěma výborným zákrokům Jakuba Sedláčka.

Tři minuty po přestávce už ale kapituloval. Vojtěch Malínek jednoruč nasměroval Závorovu střílenou přihrávku za záda olomouckého gólmana.

Potrestání vyššího trestu

Ve druhé části už byli i Olomoučtí o něco aktivnější, ale další branka znovu padla do Sedláčkovy sítě. Lukáš Nahodil v závěru prostředního dějství fauloval finského beka Lintuniemiho vysokou holí, a jelikož to bylo i s krvavou stopou, neměli rozhodčí jinou možnost než Nahodilovi trest zdvojnásobit.

Ještě před přestávkou se domácí sice prosadit nestihli, 63 vteřin od startu třetí třetiny však ano. Na 2:0 pro Mladou Boleslav navýšil Lantoši.

Macuhův odvolaný gól

Nedlouho poté, se Hanáci dostali zpět do hry. Lépe řečeno, chvíli mohli mít ten pocit. Pak jim ho totiž sebrali rozhodčí na základě trenérské výzvy domácí střídačky. Ta reklamovala, že před trefou Roka Macucha došlo k nedovolenému bránění brankáři Růžičkovi. A rozhodčí dle opakovaných usoudili, že tomu tak opravdu bylo. „Škoda, možná by nás to vrátilo to zápasu, ale bohužel,“ povzdechl si Jan Tomajko, trenér Mory.

I když se pak Olomoučtí snažili sebevíc, snížit, natož vyrovnat už nedokázali. Neskórovali popáté v sezoně. „Nevstřelili jsme branku, to se pak těžko vyhrává. Vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. Neměli jsme tolik přesilovek, abychom si jimi pomohli. Paradoxně v oslabení jsme dostali gól na 0:2 a potom už to bylo těžké,“ dodal Tomajko.

Pro jubilanta Ondruška pak bylo zřejmě jen velmi slabou náplastí to, že obdržel cenu pro nejlepšího hráče svého týmu. Hořko v ústech museli navzdory vítězství mít i Mladoboleslavští. Tři body totiž zapsaly i Karlovy Vary (5:1 proti Spartě), čímž si na úkor Bruslařů zajistily postup do předkola.

Doma v sobotu 9. března

V Mladé Boleslavi prohráli Hanáci pošesté z posledních sedmi duelů. Porážka na ledě Středočechů jim navíc jistojistě přisoudila desátou pozici, ze které už nemůžou jít výš ani níž. A co je nejdůležitější, předkolo začnou ve středu 6. a čtvrtek 7. března venku. Vyzvou sedmý tým soutěže, kterým je momentálně Liberec. Právě mezi ním a Litvínovem se rozhodne, koho Mora v předkole vyzve.

Doma se kohouti v předkole představí určitě v sobotu 9. března. Pokud už po tomto duelu nebude rozhodnuto (hraje se na tři vítězné), bude se hrát v plecharéně také v neděli 10. března. Rozhodující pátý duel série by se hrál v úterý 12. března na ledě soupeře.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Malínek (Závora, Lintuniemi), 42. Lantoši (O. Roman, Järvinen). Rozhodčí: Úlehla, Sýkora – Klouček, Hnát. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 2 871.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Lintuniemi, Štibingr, Vlasák – Skalický, O. Roman, Lantoši – Stránský, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Hradec, Gardoň – Malínek, Závora, Zvagulis. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Rutar, Škůrek, Mareš – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Klimek, P. Musil, Orsava – Káňa, Nahodil, Kusko. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

