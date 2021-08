Kdy jste se dozvěděl, že budete novým kapitánem Mory?

Ve čtvrtek ráno.

Jaká byla vaše první reakce?

No, co k tomu říct (usměje se). Jsem za to samozřejmě rád. Nějakou tíhu zodpovědnosti cítím a navíc tím, že jsem rodák z Olomouce, možná ta vítězství a prohry prožívám o něco víc než ti kluci, kteří nejsou místní. Hokejový život v Olomouci je pro mě důležitý. Doufám, že fanoušci budou s volbou spokojení a nezklamu je.

Je pravda, že spoluhráči o tom do poslední chvíle nevěděli?

Někteří o tom věděli, ale ne všichni.

Takže žádná volba kabiny?

Byla to volba trenérů. Kapitán, mimo komunikaci s rozhodčím, je i taková spojka mezi kabinou hráčů a trenéry. Tak, aby všechno fungovalo, jak má.

Na pódiu vám kapitánskou pásku symbolicky předal váš předchůdce Martin Vyrůbalík. Hezký moment, že?

Určitě, bylo to super. S Martinem jsme vždycky měli výborný vztah, myslím si, že tohle předání taky kvitoval. Bylo to fajn.

Když jste měl při Vyrůbalíkově zranění na pozici kapitána dřív jen zaskakovat, docela jste se toho zdráhal. Teď už je situace jiná?

Bylo to tak tři roky zpátky, kdy v kabině ještě byli starší hráči než já. Nakonec to vzal Franta Skladaný, který měl víc zkušeností, byl starší. V ten moment jsem cítil, že pro tým bude prospěšnější, když bude kapitánem někdo jiný. Teď už jsem po Rosťovi Olezsovi druhý nejstarší (Olesz bude mít v říjnu 36 let, Ondrušek v dubnu oslavil 35 let, pozn. red.), takže už není moc kam uhýbat a vymlouvat se na to.

Pro vás se toho asi moc nezmění, že? Slovo v kabině jste určitě měl silné už i předtím.

Přesně tak. Navíc třicátníků je nás v kabině hodně, takže to nebude jen o mně… že bych tam musel dělat nějaké proslovy. Je tam spousta zkušených kluků – Rosťa Olesz, teď navíc přijde Krejča (David Krejčí, pozn. red.). Ti hráli dokonce mezinárodní soutěže. Tíha nebude ležet jen na mně.

Zmiňujete Krejčího. Co vlastně říkáte na to, že si s ním zahrajete?

No, já jsem s ním hrál celou mládež až do deváté třídy (směje se). Je to můj ročník. Každopádně mě těší, že se po takové době vrací, všichni jsme rádi.

Už jste se nějak spojili?

Ne, nejsem s ním v kontaktu. Nemám Facebook, Instagram, nic takového. Těším se ale, až tu s námi bude.

Takže ho čeká vřelé přivítání?

Jasně. Určitě budeme rádi, že přispěje do kasy, na to se těšíme. Máme udělaný speciální zasebník pro hráče z NHL (směje se).

A co říkáte na nové dresy?

Jsem rád, že se udělala zase trošku změna. Silueta dominant města se mi líbí. Více méně to hrajeme za město a je dobře, že i tímto způsobem budeme město reprezentovat.