/ROZHOVOR, GALERIE/ Těžko byste v extralize hledali podobný unikát. Je mu už sedmatřicet, v mužském áčku Mory se objeví v neuvěřitelné devatenácté po sobě jdoucí sezoně a stále je klíčovým a nepostradatelným bekem týmu. Kapitán HC Olomouc Jiří Ondrušek je nicméně na start soutěže natěšený jako malý kluk. „Čím jsem starší, tím víc mě to baví a mám větší chuť,“ usmívá se hrající legenda kohoutů.

Tisková konference hokejového HC Olomouc před startem extraligové sezony 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

Jirko, víte, kolikátá sezona v áčku Mory vás čeká?

Už to nepočítám. Je mi 37, což je pro sport dost, ale zdraví mi drží a cítím se dobře. Věřím, že pár sezon ještě přidám.

Ta příští by byla dvacátá. Pořád ale vypadáte plný elánu, jak to děláte?

Čím jsem starší, tím víc mě to baví a mám větší chuť. Možná je to tím, že si člověk uvědomuje, že každá sezona může být poslední. Těším se hrozně a myslím, že celá kabina.

Nezazněl tady konkrétní cíl. Nikdy jste ale nedošli do semifinále. Je to pro vás po letech hnací motor?

Samozřejmě. Člověk se chce posouvat. Chce ty cíle zvyšovat. Já mám teď ale v hlavě pátek. Vím, jak jsou sezony vyrovnané. Jeden nebo dva zápasy mohou rozhodnout o úspěchu a neúspěchu. Hrozně těžko se to takto dá stanovit. Stačilo mít loni o tři, čtyři body méně, a sezona by se hodnotila úplně jinak.

Jak to půjde bez Jana Káni, Tomáše Dujsíka nebo Honzy Lukáše? Nahradí je nové tváře?

Připadá mi, že to je kus za kus. Aron výborně nahradí Honzu Káňu, střelu má dobrou. Kuba Sirota Tomáše Dujsíka, také je to ofenzivní obránce. Gólman (Jakub Sedláček) je taky výborný. Myslím, že jsme kluky nahradili dobře.

Kapitán HC Olomouc Jiří OndrušekZdroj: Deník/Lukáš KaboňJak se vám jako zkušenému zadákovi líbí Jakub Sirota, který byl pro české hokejové prostředí velkou neznámou a v přípravě předváděl výborné výkony?

Jsem z něj mile překvapený. V létě jsem vůbec nevěděl, o jaký typ hráče jde. Nikdy jsem ho neviděl. Ukazuje, že je silný na puku, šikovný. Bál jsem se, protože většinou tihle kluci z Ameriky nebývají nějaké velké posily. U Kuby jde o výjimku.

Jistou „americkou“ posilu byste mohli přivítat během sezony. David Krejčí prohlásil, že pokud budete v TOP3, nemá o čem přemýšlet a vrátí se do Olomouce. Může to být pro tým i jakási motivace?

My se chystáme na sezonu bez Davida. Nevíme, jak se rozhodne. Samozřejmě, že nenajdete v Olomouci člověka, který by ho tady nechtěl. My se budeme snažit hrát na maximum, ale ne kvůli Davidovi. Chceme hrát na špici a doufat, že se rozhodne pro nás.

A jste v kontaktu?

V létě se zastavil, trošku jsme se pobavili. On sám neví, takže za něj nemůžu odpovídat.

Jak se vám spolupracuje s Róbertem Petrovickým, který po Borisi Žabkovi má na starosti obránce coby bývalý útočník?

Každý trenér má svůj přístup k hráčům. Určitá změna to je, na druhou stranu spolu komunikovali a předávali si nějaké materiály. Spousta věcí je podobná.

Hokejisté Olomouce odstartovali přípravu na sezonu 2023/24. Jiří OndrušekZdroj: Deník/Ivan NěmečekRóbert Petrovický zmínil, že jste si v přípravě sáhli na úplné dno, kdy vám úplně došel benzín. Bylo to tak strašné?

Každé léto se musí jít na dno. Je to trošku i trénink hlavy, protože v zápase člověk taky občas přejde do situace, kdy nemá z čeho brát. Na ledě ale musí vydržet, nejde jít si sednout a napít se. Je to o tréninku vůle, patří to k tomu.

V pátek vás tedy čeká velká domácí premiéra proti Kladnu. Co od ní očekáváte?

Uvidíme, s čím Kladno přijede. Přijde mi, že sestavu látá trošku na poslední chvíli. Ale určitě čekáme z jejich strany bojovný výkon. Dvě baráže nebudou chtít opakovat a určitě se chtějí nachystat od prvního kola.