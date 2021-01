Obránce Jiří Ondrušek, pro olomouckou Moru symbol věrnosti, za posledních pět zápasů nasbíral čtyři body. Počtvrté za sebou tak dokázal překonat metu deseti bodů v sezoně. Aktuálně mu v týmové produktivitě patří šestá příčka. Naposledy v prodloužení rozhodl utkání proti českobudějovickému Motoru.

V PRODLOUŽENÍ JE TO JEDEN NA JEDNOHO

Po výměně kotouče s Lukášem Kucserou si našel místo před brankou a střelou z první získal pro Moru extra bod.

„Při hře tři na tři se většinou nehraje moc na to, kdo je obránce a kdo útočník,“ odpovídal na dotaz, že není zase tak obvyklé, aby se obránce objevil před gólmanem soupeře.

„V prodloužení je to spíš vždycky o souboji jeden na jednoho. Když se to různě kříží, tak se potom stane, že útočník je vzadu a obránce vepředu,“ dovysvětlil 34letý bek.

ZA VÝHRU JSME RÁDI I KVŮLI BRAŇOVI

Mora hrála prodloužení, respektive nájezdy, potřetí za sebou. V předchozích dvou případech ale brala jen bod, teď díky Ondruškovi konečně dva.

„Jsme za to určitě rádi. Bylo vidět, že i Braňo (Konrád) už z toho byl takový nervní, zvlášť po tom zápase v Litvínově. I kvůli němu jsme rádi,“ vzpomněl si Ondrušek na nedělní duel proti Vervě, kdy Kohouti v poslední minutě základní hrací doby ztratili tříbodové vítězství. „Každý to v hlavách má,“ dodal.

I tentokrát to byly nervy až do konce. Motor dvakrát vyrovnal v závěru třetiny.

„Musíme si na to dát pozor, takové góly do šatny bolí. Snad už se to víckrát nestane,“ věděl velezkušený obránce.

Na konci té třetí nebylo daleko k tomu, aby Hanáci inkasovali gól těsně před sirénou i potřetí. V tomto případě by nejspíš už těžko na soupeře reagovali. „Byly obavy, ale jsme rádi, že jsme to ubránili,“ ulevilo se Ondruškovi.

Hanáci na soupeře vletěli, ale ze svého tlaku nevytěžili víc než jednu branku. Neproměňování šancí je tradiční problém Kohoutů.

„Kdyby Budějovice hrály v Třinci, tak je to 4:0 po první třetině a je po zápase. U nás je to ale jenom 1:0 a musíme bojovat celých šedesát minut,“ byl si vědom Ondrušek.

MÁME PROBLÉM UDRŽET STÁLÝ VÝKON

Olomouc je před pátečním utkáním s pražskou Spartou na jedenáctém místě tabulky. Odchovanec hanáckého celku ale moc dobře ví, že to mohlo být lepší.

„Máme trochu problém udržet si stálý výkon. Dva tři zápasy hrajeme dobře, pak máme ale nějaký úlet, kdy se na to nedá dívat. V tom máme trochu mezery, hlavy musíme mít nachystané na každého soupeře, na každý zápas,“ uzavřel Ondrušek.

V pátek bude Mora útočit na pátý zápas v řadě, v němž získá alespoň bod. Povede se jí to?