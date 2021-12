Co ale při pohledu na olomouckou sestavu v zápase proti Západočechům překvapilo, byla jména obránců Davida Škůrka a Jiřího Ondruška. U nich totiž Moták před týdnem předpovídal delší pauzu. A u druhého jmenovaného se to možná nakonec vyplní. Kapitán Hanáků totiž odehrál jen osm minut a 43 vteřin a po jednom střídání ve druhé části opustil kohoutí střídačku.

„Hloupě jsme to uspěchali, to je naše chyba,“ sypal si Moták popel na hlavu. Zato Škůrek nastřádal bezmála 19 minut (18:56).

Další beci ale chybí. „Dujsa (Tomáš Dujsík) je na nějakou dobu out, Alex (Rašner) taky,“ sčítá Moták marody.

„Byli jsme rádi, že nás pak v zápase bylo šest obránců. Hrál mladý Šimon Groch, který se vrátil z Kanady a na sraz samozřejmě zaspal,“ pousmál se, protože situaci chápal. Osmnáctiletý slovenský zadák se totiž na Štědrý den dozvěděl, že se nevleze do finální nominace Slováků na světový šampionát a odletěl zpět do Česka. „Ale musel hrát,“ dodal.

Štěpánská otočka v plecharéně. K obratu proti Energii zaveleli Bambula s Krejčím

Rutarovi hrozil konec kariéry

Pomalu se začíná dostávat do tempa Adam Rutar, který má za sebou měsíce nečinnosti. „Říkalo se, že skončí s hokejem,“ zaskočil Moták a dodal podrobnosti: „Chodíme před sezonou na motorické testy a paní doktorka chtěla pořád nové a nové vyšetření. Nedala mu razítko, aby mohl hrát, my jsme si to taky nechtěli lajznout. Chodil na další a další vyšetření, až se jednou ukázalo, že by ta jeho vada neměla být tak nebezpečná a dostal povolení,“ poodkrývá Moták. „Ten kluk ale půl roku nemohl dělat nic. Nemohl jít do vyšší tepové frekvence než 120 nebo 130 tepů. A to není ani aerobní práh,“ doplnil.

Jak je to s útočníky? Zatímco Jan Káňa se bleskurychle po jednozápasové pauze vrátil, dál mezi marody zůstávají Lukáš Kucsera a také Rostislav Olesz. „Oli se ještě necítí, ruka ho bolí. Je to dvojnásobná zlomenina v prstě. Jde o těžké zranění, kdy každý přihrávka nebo ťuknutí do rukavice bolí,“ popisuje Moták.

Naopak Jakub Navrátil, který se v sestavě v posledních dvou zápasech neobjevil, zraněný není. Nastupuje v prvoligovém Přerově. „Navrc je třináctý útočník, tam je to spíše z výkonnostních důvodů,“ osvětlil Moták.