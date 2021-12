Během nich odehrál nejprve 25, poté 26 a posléze 32 utkání. Jako by se posila z Komety Brno nemohla ze zdravotních důvodů dostat do tempa.

„Mělo to i svoje pro. Uvědomil jsem si, co hokeji musím obětovat, jak správně fungovat a trénovat, aby tělo bylo v pořádku. To mě možná zachránilo, nebo minimálně dostalo na lepší úroveň,“ prozradil Jan Káňa.

Objevily se ale také vzpomínky na zraněné zápěstí, které jej během mistrovské sezony 2016/2017 vyřadilo z play-off. Káňa musel na operaci. „Jiní zapíjeli titul, já jsem spíš zapíjel smutek, že jsem u toho celé play-off nemohl být,“ přiznal útočník.

Ten platí kromě střelce také za drzého hráče, který se nebojí rány přijmout, ale ani rozdat.

„V Brně jsem většinou hrával třetí, čtvrtou lajnu. Po příchodu do Olomouce jsem měl v hlavě to, že bych měl být lídr. Přestal jsem hrát bojovný hokej a možná proto se mi tolik nedařilo a přišlo zranění, protože jsem chtěl dělat věci, které jsem vlastně neuměl. Až teď jsem postupem času dozrál a začal jinak pracovat,“ vysvětluje Káňa.

VIDEO: Kohouti ve formě. Krejčí předal vítězný vůz spoluhráči Káňovi

S Krejčím spolu mezi špičku

Možná i proto jsou zdravotní problémy už druhou sezonu pryč. A najednou se útočník Mory bez debat zařadil mezi nejlepší hráče extraligy.

„Už loni to bylo fajn, ale letos cítím na ledě takové sebevědomí. Kolikrát se někam neženu zbytečně. Ta hokejová zkušenost tam je, cítím, že jsem ji nabral, a dokáži ji v určitých situacích zúročit,“ zamyslel se nad příčinami raketového vzestupu.

Podepsal se na něm pochopitelně také návrat Davida Krejčího z NHL do míst, kde s hokejem začínal. Také pro Káňu však první informace o příchodu hvězdného centra do Olomouce zněly spíše jako sci-fi.

„Do poslední chvíle jsme tomu nevěřili, než jsme viděli v televizi spot, jak zdravil fanoušky. Byla to realita a velká radost. Doufal jsem, že vedle něj dostanu šanci. Pak mi to trenéři oznámili a těšil jsem se na sezonu,“ vypráví Jan Káňa.

Spolupráce těchto dvou olomouckých „káček“ zafungovala od začátku. Jak se to povedlo?

„Je tvořivý, dokáže se přizpůsobit křídlům. Já se snažím dělat to, co umím. On mi umí dát nahrávku tam, kde jsem. Když jsem v těžké situaci, umí si najít prostor. Hokej s ním je jednodušší,“ popsal zkušený levák.

„Tak dobře čte hru, že nikde nepropadá, vždy je tam, kde má být. Nenabruslí zbytečných kilometrů. Užívám si to každý den, i na tréninku. V zápasech se snažím každé střídání odvést maximum, protože vím, že David může taky za rok, dva skončit. Nechci litovat jediné minuty, co jsem vedle něj nevyužil,“ dodal.

S hledáním pravého křídla k úspěšné dvojici to bylo o něco složitější. Nakonec je aktuálně třetím do party pravák Vojtěch Tomeček.

„Vojta tam sedí. Když to budeme prokazovat výsledky, není důvod zkoušet někoho dalšího,“ věří Jan Káňa. „V posledních zápasech se nám nedařilo dávat góly při hře pět na pět. Na tom bychom měli zapracovat,“ zmínil také.

Reprezentace? Neřeším to

S životní sezonou se díky bohaté bodové sbírce i předvedené hře vyrojily spekulace o reprezentačním dresu. Ten Káňa oblékl mezi dospělými jedinkrát – v sezoně 2015/2016, kdy za Kometu nasbíral v 56 duelech celkem 30 bodů. I tato meta je tak již nyní překonána. Filip Pešán však olomouckého forvarda nenominoval ani na Karjalu, ani na Channel One Cup.

„Popravdě to v hlavě nemám. Nějak mě to nesvazuje, neřeším to. Olympiáda je nereálná, na mezinárodní scéně nemám žádné zkušenosti. Ale pokud by přišel nějaký test třeba po sezoně, byl bych rád,“ zůstává Káňa nohama na zemi.

Mnohem více se tak útočník Mory soustředí na klubové povinnosti. Bude to právě on, kdo během olympijských her převezme roli tahouna Olomouce číslo jedna. David Krejčí totiž o Peking prakticky s jistotou nepřijde.

„Strašák posledních dvou míst je veliký. Ani teď se nedá říct, že bychom byli úplně zachránění. My se ale chceme dívat nahoru. Ve středu tabulky bude rozhodovat každý bod. Uvidíme, kde nakonec skončíme, na koho narazíme,“ naznačil Jan Káňa cíle Kohoutů.

Vánoce mezi Olomoucí a Zlínem

Smlouvu má synovec Petra Čajánka v Olomouci i pro příští sezonu. Ale co pak? Stěhování zatím rozhodně není ve hře.

„Olomouc se mi jako město líbí, přemýšlíme, že bychom s přítelkyní zůstali tady. Navíc mám celou rodinu ve Zlíně, což je v dojezdové vzdálenosti,“ říká Jan Káňa.

Nyní je tedy před ním hektické období. Nejen proto, že Mora již v úterý od 18 hodin hostí Plzeň, aby den před Štědrým dnem zajížděla do Českých Budějovic. Během svátků jsou totiž pochopitelně v plánu i návštěvy zlínské rodinky.

„Vánoce, kdy můžeme vidět rodinu, jsou jednou za rok. Byli bychom radši, kdyby bylo volna víc. Jsme zvyklí, ale radost z toho nemám. Ani ostatní kluci. Na druhou stranu jsme rádi, že vůbec můžeme hrát v situaci, jaká je,“ uzavřel osmý nejproduktivnější hráč extraligy.