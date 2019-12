Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík jej totiž dodatečně potrestal za faul loktem na sparťana Lukáše Pecha z utkání 26. kola.

„Soupeře zasáhl se značnou razancí a intenzitou do oblasti hlavy. Je zřejmé, že si byl přitom vědom postavení i pohybu protihráče a jednal cíleně,“ popsal Ujčík v tiskové zprávě důvody dodatečného trestu.

Stejného názoru byla i oběť Strapáčova zákroku.

„Otočil se, ještě mě viděl, ten úder byl úplně zbytečný. Nemůžu mu vidět do svědomí, ale říkal jsem mu, že to chtěl naschvál, že věděl, co dělá,“ vykládal po utkání Pech, který po ošetření v zápase pokračoval.

To trenér Olomouce Zdeněk Moták byl o poznání mírnější.

„Po zásluze potrestaný faul. V žádném případě to ale nebylo schválně. Znám ho spoustu let, vím, jaký je hráč a člověk. Bohužel v zápalu boje se stalo toto a bohužel to není poprvé,“ řekl Moták a dodal: „Typologicky je takový, že hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel tam byl Pech, kdyby tam třeba Jurčina, tak to dostane na prsa.“

Strapáč se zákroku dopustil ve 30. minutě zápasu. Už v samotném střetnutí dostal nejvyšší možný trest – pět minut plus do konce utkání. Jeho spoluhráči ale dlouhé oslabení zvládli a duel nakonec vyhráli 2:1.

Kromě toho, že bude Strapáč chybět svým spoluhráčům v zápasech proti Vítkovicím, Mladé Boleslavi a Zlínu, přijde formou pokuty taky o 10 % ze své základní měsíční odměny.

Pro Strapáče to v letošní sezoně není první distanc. Stopku na dva zápasy dostal 30letý hokejista už po utkání 14. kola proti Vítkovicím, v němž tvrdě atakoval soupeřova obránce Tomáše Černého. Tehdy rozhodčí v samotném utkání jeho faul přehlédli, dodatečnému potrestání od Ujčíka ale neutekl.

V aktuální sezoně odehrál Strapáč 21 duelů, v nichž si připsal šest bodů za dva góly a čtyři asistence.