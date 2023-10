„I kdyby měl HC Univerzita Palackého v Olomouci na zimním stadionu k dispozici pět hodin ledu denně, neměl by s kým hrát. Článek na Hokej.cz je podle nás tedy značně neobjektivní, zavádějící a zkreslující,“ reagoval marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

„Není to pro nás ale zas tak překvapivé, když si uvědomíme, že autorem onoho článku je bývalý hráč HC UPOL,“ dodal dokonce.

Nejsou hráči

Na limitující sestavu týmu poukazuje i vyjádření předsedy HC Univerzity Palackého Dominika Pudelky na klubovém Facebooku. Jako jeden z důvodů konce soutěžního týmu totiž uvádí počet hráčů na soupisce.

„Vzhledem k tomu, že atraktivita ligy stoupá enormní rychlostí a podmínky se zpřísňují a dosahují profesionálních parametrů, jsou kluby povinny mít na soupisce v každém utkání alespoň 15 hráčů, za nesplnění podmínky hrozí pokuta,“ uvedl Pudelka s tím, že nastoupit v ULLH mohou pouze studenti dané univerzity.

„Nám bohužel pro letošní ročník dostudovala populačně silná generace hráčů, kteří byli s klubem spjati od jeho začátku, kteří vytvářeli nosné pilíře v herním i mimo herním prostření. Dále nám nebylo přáno v letošním akademickém roce a nebylo možné složit soupisku s dostatečnými kvantitativními i kvalitativními výsledky,“ přiznává předseda klubu.

Přeplněný rozpis ledu

A bez hráčů pochopitelně nejde trénovat nebo hrát univerzitní zápasy. To vše se v minulých letech dělo na zimních stadionech v Uničově či Prostějově. To samozřejmě není pro potenciální nové zájemce o univerzitní hokej komfortní. Jenže v plecharéně zkrátka je plno a není to tak úplně vinou HC Olomouc.

„Jakýkoli poskytnutý prostor univerzitě by odnesl někdo jiný – hobby hokejisté, sledge hokejisté nebo naše mládež. Chci zdůraznit, že naším cílem rozhodně není bránit studentům v hraní hokeje, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že Olomouc je jediným krajským městem v republice, která má k dispozici jednu jedinou ledovou plochu a její kapacita je absolutně nedostatečná,“ připomněl Simon Vejtasa ten nejzásadnější fakt.

„Máme říct sledge hokejistům nebo krasobruslení, že pro ně už nemáme prostor, poněvadž u nás bude místo nich trénovat univerzitní klub? To přeci nejde. Navíc pravidelně poskytujeme ledy Fakultě tělesné kultury. Poptávka o ledovou plochu je obrovská a bohužel zkrátka nelze vyhovět všem,“ dodal.

Nezaplacený pronájem

Na ledě plecharény se pravidelně hraje také například amatérská OHSL, která má svou tradici od roku 2016, a prostor dostávají hobby hokejisté či firmy, které si za led zaplatí. HC Olomouc by těžko hledal prostor a cestu k dohodě s univerzitou. I kvůli špatné zkušenosti.

„Asi před třemi lety jsme studentskému týmu poskytli ledovou plochu pro trénink. Ten proběhl dle domluvy, nicméně do dnešního dne nám HC UPOL i přes urgenci neuhradil částku za pronájem. To nevrhá úplně dobré světlo pro jakoukoli případnou budoucí spolupráci,“ zmínil Vejtasa.

Potřeba druhé plochy

To, že v Olomouci nemohou studenti zajít na univerzitní hokej, tak jako je tomu třeba ve Zlíně, Brně nebo Ostravě, zcela jistě není v pořádku. Ještě více v nepořádku je ale fakt, že krajské město stále nedisponuje druhou ledovou plochou. Stavět by se dle posledních informací měla vedle plecharény.

„Vše je v řešení. Komunikujeme s ČSLH i se zástupci Statutárního města Olomouc. Osobně si myslím, že v Olomouci by se našlo využití i pro čtyři ledové plochy, vybudování druhé je naprosto klíčové pro další fungování hokeje v Olomouci,“ dobře ví Simon Vejtasa.

Problém by vyřešila také výstavba vytoužené moderní arény, kde by se místo našlo snad i pro univerzitní tým.

„Počítá se s vyčleněním prostor pro HC UP v novém zimním stadionu, a to až od roku 2026, pokud vše dobře dopadne a postaví se nová tréninková nebo multifunkční hala,“ uvedl předseda HC Univerzity Palackého Dominik Pudelka.

O tom, zda multifunkční svatostánek za dvě miliardy korun z kapsy podnikatele Richarda Morávka ve stotisícovém městě vyroste, rozhodne mimořádné zasedání zastupitelstva Olomouce v pondělí 30. října.

