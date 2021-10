„Vrchol oddanosti,“ smekl například facebookový uživatel Jeník z Brodka. „Pánovi přeji hodně zdraví a co říct k Davidovi? Je to borec – hokejově i lidsky. Obrovské srdce, pokorný, dříč. Jsem hrozně ráda, že v Olmíku je,“ napsala fanynka Zuzana Piškot.

Nejsilnější fanoušek. Tak by se dalo mluvit o tomto bojovníkovi, který na dnešní zápas proti @hcocelaricz přijel přímo z nemocnice. Odměnou mu byla pozápasová fotografie s Davidem Krejčím. Děkujeme za tak krásnou podporu a přejeme brzké zotavení!?? pic.twitter.com/SU1iimwG4L

„Nejsilnější fanoušek. Tak by se dalo mluvit o tomto bojovníkovi, který na dnešní zápas přijel přímo z nemocnice. Odměnou mu byla pozápasová fotografie s Davidem Krejčím. Děkujeme za tak krásnou podporu a přejeme brzké zotavení,“ napsali Kohouti na svůj Facebook.

Jeden z fanoušků se do ochozů Plecharény nedostal, ne však kvůli tomu, že bylo vyprodáno. Velký příznivec Mory by musel zápas sledovat jedině prostřednictvím internetového přenosu v nemocnici. Místo toho měl exkluzivní výhled na led zpoza plexiskla z nosítek.

Zcela zaplněné tribuny, parádní atmosféra, jako by nedávná (nejen) pro sport temná doba byla konečně zapomenuta. O krásné gesto se pro extraligový duel Olomouce s Třincem navíc postaral domácí klub.

