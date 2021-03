Olomouc proti Plzni v play-off, díl čtvrtý. Jak probíhaly předchozí série?

Olomouc a Plzeň proti sobě v play-off. Je to už skoro tradice. Na rozdíl od let minulých však na sebe oba celky narazí ne ve čtvrtfinále, ale už v předkole, čemuž samozřejmě přispěl pozměněný formát pro tuto sezonu (rovnou do čtvrtfinále šlo místo šesti pouze čtyři mužstva, do předkola místo čtyř rovnou osm).

Olomouci proti Plzni. Ilustrační foto | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

Nicméně to bude potřetí během čtyř let a počtvrté za posledních šest let, co spolu oba týmy svedou boj o to, kdo bude vyřazovací částí kráčet dál a komu sezona skončí. Dosud pokaždé byli úspěšní Plzeňští a favority jsou i nyní. Připomeňte si, jaký průběh měla dosavadní tři setkání Kohoutů a Indiánů v play-off. Čtvrtfinále 2016 Plzeň – Olomouc 4:1 na zápasy (1:0p, 4:2, 8:1, 1:2, 2:1) První sezona pod trenérem Zdeňkem Venerou. S Kohouty, kteří rok předtím zachraňovali svoji po 17 letech vydobytou účast mezi tuzemskou elitou, se nijak zvlášť nepočítalo. Urputným hokejem ale dokázali uválčit senzační páté místo. Plzeň však ukázala, že ve vyřazovacích bojích si ví rady daleko lépe. První zápas? Těsný, gól padl až v 77. minutě zápasu – do Konrádovy sítě. Škoda pak doma přidala i druhý bod a v prvním měření sil na Hané roznesla soupeře v poměru 1:8. Díky zásahu Matěje Pekra pak Mora vybojovala ve čtvrtém utkání alespoň návrat na západ Čech, tam už ale Plzeňští postup stvrdili. Knotek před startem předkola velí: Zastavit Gulaše a dovézt aspoň jednu výhru Přečíst článek › Čtvrtfinále 2018 Plzeň – Olomouc 4:1 na zápasy (2:3sn, 4:2, 4:3, 2:0, 5:0) O dva roky později si Mora musela probít cestu do čtvrtfinále přes předkolo se Zlínem. Po čtyřech zápasech se to povedlo a v cestě stál starý známý. První zápas patřil v tu dobu ještě „novému“ Kohoutovi Zbyňku Irglovi. Ze hry dal dva góly, hattrick dokonal vítězným samostatným nájezdem. I když potom ve druhém zápase Olomoučtí padli, domů odjížděli sebevědomě s jedním bodem. Ale na něm už taky zůstali. Západočeši zvládli na Hané oba duely, druhý dokonce s čistým kontem a skórovat pak Mora nedokázala ni v Plzni. Prohra 0:5 byla krutou tečkou za sezonou 2017/18 i za tříletým působením Zdeňka Venery na střídačce Kohoutů. Čtvrtfinále 2019 Plzeň – Olomouc 4:3 na zápasy (8:1, 2:3p, 2:3p, 3:2, 2:0, 1:4, 3:2) První sezona pod vedením trenérského dua Zdeněk Moták & Jan Tomajko. Mora hrála hokej, který bavil, a výsledkem bylo konečné šesté místo po základní části. Soupeř pro play-off? Plzeň. „Tak snad do třetice,“ doufali v šatně Hanáků. Nebylo k tomu daleko, přesto se v Olomouci zase smutnilo. V úvodním utkání na plzeňském ledě schytali Kohouti výprask 1:8, vše však hodili za hlavu a díky Miroslavu Holcovi, který se trefil v prodloužení, odjížděli domů s jedním bodem. Napráskaná plecharéna pak dovedla Moru k dalšímu úspěšnému prodloužení, radost v 79. minutě utkání odšpuntoval Aleš Jergl. Olomouc byla ve vedení a před sebou měla další domácí zápas. Západočeši ovšem hanáckou euforii razantně zbrzdili – druhý duel na Hané zvládli, doma si pak vybojovali mečbol. Kohouti ale konec před domácím publikem odmítli a sebevědomou výhrou 4:1 poslali sérii k rozhodujícímu sedmému klání do Plzně. Tam ale Mora zaspala úvod, po 11 minutách prohrávala 0:3, a i když ještě ze zápasu udělala pořádné drama, víc než zkorigovat na 2:3 z jejího pohledu se nepovedlo. Dál šla i napotřetí Plzeň.