„Hráče musím pochválit, hráli jsme to, co jsme chtěli, nedělali moc chyb, v tom vidím největší plus tohoto zápasu,“ pochvaloval si olomoucký trenér Jan Tomajko.

Šlo to i bez střelců

Kvůli marodce Hanákům stále chyběli nejlepší střelci Káňa s Nahodilem, v útoku tak dostali poprvé šanci junioři Michal Tomeček a Marek Matašovský, Mora ale od začátku točila jen první tři útočné formace.

Trenéři také poprvé rozdělili přerovské duo Navrátil – Plášek. A hned v úvodu jim tento tah vyšel. Právě Karel Plášek totiž z otočky po třech minutách hry otevřel skóre. Kohouti pak měli další šance, tutovku neproměnil Navrátil, domácí to ale mrzet nemuselo. Jan Bambula ještě před sirénou zvýšil přesnou střelou na 2:0.

„Od začátku tam byla menší nervozita, poslední tři zápasy jsme prohráli. Naštěstí jsme byli v první třetině produktivní. To nás trošku uklidnilo,“ přiznal Jan Tomajko.

Pohodu na olomoucké straně umocnil Kusko, který v úvodu prostředního dějství dorážel střelu kapitána Ondruška. Další projektil zkušeného beka v přesilovce znamenal vedení domácích už 4:0.

Exhibice a Ondruškův životní zápas

Olomoucká exhibice pokračovala, nezastavil ji ani Landon Bow, který v bráně vystřídal Brízgalu a nedokázal v 34. minutě zastavit dorážku Adama Rutara. Jiří Ondrušek si při tomto gólu připsal třetí asistenci a poprvé v kariéře čtvrtý kanadský bod v jednom utkání.

Statistiky si ve třetím dějství vylepšil také Karel Plášek svým druhým gólem v utkání. Naopak čtvrté čisté konto Branislavu Konrádovi sebral Adam Kubík, po něm slovenského brankáře zaskočil nahozením ze středního pásma Ondřej Slováček. Puk Konrádovi kuriózně propadl do brány.

Mora oplatila Kladnu listopadovou porážku 2:5 a v tabulce extraligy se drží v elitní čtyřce. V neděli Hanáci zajíždí na led Hradce Králové.

„Doufám, že si výhru přeneseme do dalšího utkání, budeme pokorní a budeme hrát stejně jako dnes. V Hradci to bude těžký zápas,“ uzavřel Jan Tomajko.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

HC Olomouc – Rytíři Kladno 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Plášek ml. (Kunc, P. Musil), 14. Bambula (Orsava, Ondrušek), 24. Kusko (Ondrušek), 27. Ondrušek (Navrátil), 34. Rutar (Ondrušek, Bambula), 42. Plášek ml. (Kunc) – 44. Kubík, 59. Slováček (Plekanec). Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Mareš, Dujsík, Řezníček, Švrček, Rutar – Bambula, Knotek, Orsava – Plášek ml., Kunc, P. Musil – Klimek, Kusko, Navrátil – Tomeček, Anděl, Matašovský. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Kladno: Brízgala (od 27. Bow) – Kehar, Dotchin, Slováček, Sotnieks, Cibulskis – Babka, Kubík, Plekanec – Jágr, Michnáč, Filip – Brodecki, M. Procházka, Pytlík – Indrák, Beran, Zikmund – Melka. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.