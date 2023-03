Na sociální síti Twitter zase Energie jako první provokovala kohouty prázdným obrázkem se vzkazem: „Ahoj HC Olomouc, chceme co nejlepší bitvu, tak jsme se rozhodli zveřejnit naši taktiku na středu.“

Odpověď twitterového účtu Hanáků na sebe nenechala dlouho čekat. Nejprve peprný obrázek slečny v karlovarském dresu na gauči obklopeném pěti „hladovými“ hráči Mory se vzkazem: „Dobré ráno, děkujeme za fér hru, u nás je taktika taky jasná – vše na jednu branku.“

Kohouti nezapomněli ani na loňskou sérii čtvrtfinále s Vítkovicemi a doporučili, aby hokejisté soupeře na cestu do Olomouce přibalili vitaminy C a B12. „Myslíme to vážně dobře,“ vtipkují správci účtu.

Oba týmy tak daly vzpomenout na virtuální štengrování po 4. kole extraligy, kdy se vinou porouchané rolby na ledě Karlových Varů nehrálo a sociální sítě soupeřů bavily vtipnými obrázky celou republiku.

Nejhorší přesilovka proti nejhoršímu oslabení

To hlavní se ale samozřejmě odehraje na ledě. Pro Olomouc je klíčovou otázkou to, jak dokáže do středeční domácí premiéry předkola (18.00) uzdravit marody, kterých bylo v závěru základní části přespříliš.

„V posledních zápasech hrajeme v podstatě na tři lajny, je to strašně vysilující. Navíc je nepříjemné si zvykat v každém zápase hrát po boku někoho jiného, ovšem jsme profesionálové, takže bychom si s tím měli umět poradit,“ řekl obránce Lukáš Mareš pro klubový web.

Karlovy Vary navíc podle něj hru zakládají na výborném pohybu. „Je to nepříjemný soupeř, který hodně bruslí, takže jim to budeme muset narušit, abychom vyhráli. Bilanci s Energií letos máme 2:2, bude to určitě vyrovnaná série,“ myslí si Mareš.

Rozpis zápasů předkola:

Středa, 18.00: Olomouc – KV

Čtvrtek, 18.00: Olomouc – KV

Sobota, 15.30: KV – Olomouc



Neděle – případný 4. zápas: Karlovy Vary – HC Olomouc

Úterý – případný 5. zápas: Olomouc – Karlovy Vary

Gólové hody se v sérii rozhodně neočekávají. Olomouc nastřílela druhý nejnižší počet branek v základní části (121), z toho navíc hned 7 do prázdné klece. Karlovy Vary nejsou v tomto směru o moc lepší, gólů daly o osm více a jsou v tomto ohledu páté nejhorší.

Co by tedy mohlo rozhodovat? Disciplína a přesilové hry. Mora zakončila základní část s úspěšností jejich využití nad 20 procent a uměla se o ně v některých momentech opřít.

To Energie je v přesilovkách jasně nejhorším týmem extraligy. Kromě nejnižšího procenta využití (15,34) navíc dostala ve vlastní početní výhodě hned deset branek! Pro srovnání, druhý Motor jich inkasoval šest, Mora tři.

Lepší přesilovky Olomouce ale může otupit výborná hra v oslabení Karlovarských. Energie ubránila přes 81 procent všech přesilovek, je čtvrtá nejlepší v soutěži.

A zde se role obou týmů mění. Mora má totiž nejhorší hru v oslabení v extralize s úspěšností pod 74 procent. Na disciplínu by si tak měla dát velký pozor, protože během základní části nasbírala nejvíce trestných minut ze všech účastníků soutěže – 690. Skoro o stovku víc než druhá Plzeň.

„Je tam hodně problémů, zraněných, nemocných, ale snažíme se hrát pořád naplno s kluky, které máme. V Litvínově tým nepodal špatný výkon, bohužel nám ale nepadly góly. Nefungovalo ani oslabení, ve kterém jsme dostali tři branky,“ ví o olomouckém problému i Lukáš Mareš.

„Na začátku jsme hru v oslabení měli dobrou, jakmile nám začala vypadávat sestava, tak se to zhoršilo. Řekl bych ale, že pořád hrajeme solidně,“ věří 23letý odchovanec Jihlavy.

Forma brankářů

Měli bychom se těšit na vyrovnanou sérii. A pokud by měly rozhodovat samostatné nájezdy, dobře pro kohouty. Dovednostní disciplína jim šla nejlépe, třikrát ze čtyř případů díky ní rozhodli ve svůj prospěch.

Můžou za to samozřejmě z velké části i výborní brankáři Olomouce. Jan Lukáš se přes nevydařený závěr sezony udržel v brankářské TOP 10 úspěšnosti zásahů (91,41 %). Karlovarské dvojici Štěpán Lukeš (90,18 %) – Vladislav Habal (90, 69 %) se tolik nedařilo, dokázali ale těsně přeskočit Branislava Konráda (90, 13 %). Nikoliv však v počtu obdržených branek na zápas.

Komentář: Kohouti by se mohli inspirovat u Zubrů

Na koho si dát pozor?

Na první útok Energie Petr Koblasa (18+11), Jiří Černoch (12+19), Ondřej Beránek (10+27). Dohromady nasbírali nejvíce bodů a táhnou ofenzivu Karlových Varů. K tomu se přidává Tomáš Rachůnek (6+24), produktivita útočníků Energie je celkově hodně vyrovnaná. Tomáš Redlich patří mezi nejlepší defenzivní forvardy soutěže, nejproduktivnějším obráncem pak je Tomáš Havlín (4+16).