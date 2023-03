Návrat marodů, bizarní repríza problému s rolbou a ledem, zvládnutá hra v přesilovkách a oslabeních. V tomto duchu se nesl (do dvou dnů rozkouskovaný) vstup olomouckých hokejistů do předkola Tipsport extraligy.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary předkolo zápas 1 | Video: Deník

Všechny zmíněné aspekty se dotýkaly také útočníka Jakuba Orsavy. Po zranění naskočil do ostré bitvy s Karlovými Vary, po třetině ale musel opět zchladnout a o den později naskočit do dvou třetin.

„My s tím nic neuděláme. My jsme tu od toho, abychom hráli hokej. Tyto věci jdou mimo nás. Náš cíl je hrát hokej a vyhrát zápas, takže jsme se s tím museli nějak smířit a jedeme dál,“ říkal po utkání.

OBRAZEM: Mora dohrála dvě třetiny vítězně. Do Varů si poveze náskok

Cíl se tedy Moře splnit podařilo. Náskok 2:0 ze středeční úvodní třetiny přetavila ve vedení v sérii.

„Tento zápas byl takový komplikovanější, při dohrávce jsme si chtěli dát hlavně pozor na start, abychom se do hry dostali hned od začátku. Snažili jsme se hrát zodpovědně do obrany. Bod jsme opravdu uválčili,“ oddechl si Orsava.

On sám se pod triumf 4:1 podepsal gólem na 3:0, kterým Olomouc podruhé v utkání využila přesilovku. Právě početní výhody mají být klíčovým prvkem série kohoutů s Energií.

„Všichni víme, že rozhodují speciální týmy a že při hře pět na pět se tolik šancí nevytvoří. Každý myslí na zadní vrátka, takže jsme určitě rádi a doufáme, že nám tam góly z přesilovek budou padat dál,“ přeje si 32letý útočník, který k brance přidal i asistenci u Musilova gólu v početní výhodě.

Mělo se dohrát, led už byl v pořádku, myslí si kapitán Mory

Jestliže Olomoučany před startem předkola strašila čísla ve vlastním oslabení, první duel s Karlovými Vary obavy zboural. Z nejhoršího oslabení v extralize se stala stoprocentně zvládnutá herní situace.

„Už bych se opakoval. Trénujeme to, koukáme na video a snažíme se to zkrátka hrát co nejlépe. Bere to ale spoustu sil, a proto se musíme snažit hrát čistě,“ zmínil Jakub Orsava.

Jaký bude přesun Mory do Karlových Varů? „Musíme se připravit a zregenerovat. Druhý zápas bude začínat od nuly,“ ví Orsava.

Olomoučané vinou díry v ledu přišli o výhodu druhého utkání doma, pokud by z Karlových Varů ale dovezli alespoň jednu výhru, v plecharéně by je v úterý a ve středu čekaly dva domácí mečboly.

Teď už je ale na programu první bitva v lázeňském městě, kterou v sobotu od 15.30 odvysílá O2 TV Sport. Nedělní mač se v KV Areně hraje ve stejný čas.