„Bez komentáře. Ale chápu, že jste se musel zeptat,“ usmál se kouč, který gratuloval jihočeskému Motoru a osobitě jeho kouči Jaroslavu Modrému k zisku dvou bodů. Bezprostředně po tiskovce Modrý Motákovi gratulaci opětoval.

„Jo, a gratulace k nové štaci,“ houkl na kouče Mory, který by měl u Ocelářů nahradit po sezoně odcházejícího Václava Varaďu.

Že nejde o fámy, jako spíš o hotovou věc, přiživil i útočník Rostislav Olesz.

„Kdo by mu nepřál angažmá v Třinci, ve velkoklubu. Když to přirovnám k fotbalu, Třinec je český Real Madrid. Každý, kdo mu to nepřeje, mu to závidí. Asi tu není nikdo, kdo by nechtěl hrát, trénovat nebo třeba dělat sociální sítě v Třinci,“ ocenil Olesz velikost mužstva, které dvakrát za sebou opanovalo českou nejvyšší soutěž.

Mora měla rozjeté České Budějovice na lopatě, nakonec brala jen bod

Do konce této sezony ale ještě bude zkušený stratég dělat vše pro to, aby Olomouc protáhl co nejdál. Jeho mužstvo mohlo proti rozjetým Českým Budějovicím ukořistit cenné tři body, místo toho Mora brala jen jeden za prohru 3:4 v prodloužení.

„Neřekl bych, že jsme je měli na lopatě, ale měli jsme to dobře rozehrané. Dvě minuty před koncem druhé třetiny jsme inkasovali gól. To nebylo ideální, ale pořád jsme vedli 3:2. Potom jsme ale dostali další a pak už to bylo takové z obou stran, že chvíli měl šanci ten, chvíli ten,“ hodnotil utkání Olesz.

Přezkum mého gólu? Byl jsem v klidu

Nejzkušenější borec olomouckého kádru ve 33. minutě baseballovým způsobem navyšoval na 3:1 pro Kohouty. Rozhodčím ale za pomoci asistenta u videa trvalo snad pět minut, než jeho teprve třetí trefu v sezoně potvrdili.

„Nejdřív jsem si myslel, že se jdou dívat na to, jestli to nebyla vysoká hůl. Když mi ale pak řekli, že jdou zkoumat to, jestli to nebylo rukou, tak jsem byl v klidu. Ale člověk nikdy neví, že jo. Dokud to rozhodčí neuzná, nemůžeme se radovat,“ popisoval 36letý útočník.

Proti Motoru odehrál Olesz možná své nejlepší utkání v sezoně. Bruslilo mu to jako za mlada, svůj výkon mohl dokonce vyšperkovat vítězným gólem v prodloužení, kdy se elegantně prosmýkl až před brankáře.

„To mrzí, zvlášť v této fázi sezony bych to měl proměňovat,“ zabrblal silový forvard, který dosud má ve svých statistikách tři góly a šest asistencí.

Teď je čas vzít to na sebe

Sám cítí, že zvlášť v období, kdy Olomouci chybí největší hvězda David Krejčí, musí i on ještě jednou tolik šlápnout na plyn.

„Všichni vědí, jaké mám tuto sezonu statistiky, jak jsem marodil a tak dále. Vím, že nejsem bodový lídr, ale lídr spíše nasazením a přínosem pro tým. Ale nejsme nejmladší mančaft a teď je čas, kdy to musíme vzít na sebe a nebát se zodpovědnosti, trenéři nás využívají. Není to jednoduché, když celou sezonu hrajete druhé třetí housle nebo jste zranění… než si tělo zvykne na vyšší ice-time, je to trochu problém. Nikdo se ale neptá. Prostě Olesz, Kolouch a další musíme teďka zahrát, zastoupit Davida a vyhrát co nejvíc zápasů,“ zdůraznil.

Olomoucké kabině samozřejmě nemohly uniknout Krejčího traple po příletu do Pekingu.

„Nepsali jsme si s ním, protože bychom najednou byli v kontaktu,“ zlehčil celé téma na začátek.

„Teď vážně, ono se s tím nedá moc vtipkovat. Česká televize vysílala medailonek s Davidem, jak se těší na olympiádu… A víme, že tohle je nepříjemné. Nevím, jestli mu kluci psali, ale na skupině nic nebylo. Všechny by to mrzelo, kdyby si tam nezahrál,“ zmínil Olesz, který sám na olympiádě hrál (v Turíně v roce 2006, pozn. red), a dokonce z ní má bronzovou medaili.

Teď bude držet palce svému parťákovi z olomouckého týmu.

„Český hokej úspěch potřebuje a David je jedním z těch klíčových hráčů, který ten úspěch pro Českou republiku může zajistit. Sami víme, jakou kvalitu má,“ uzavřel.

Autor: Denis Manina