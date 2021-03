Ke kýženému vítězství, které by Moru dostalo ve čtvrtfinálové sérii zpátky do hry, však jeho trefy nepomohly. „Proto z nich ani nemám radost,“ smutnil statný borec.

Padli jste i ve třetím čtvrtfinálovém duelu. Jak ho hodnotíte?

Prohráli jsme zápas, ve kterém jsme měli – na to, že je to Sparta – velké množství šancí. Tlaku, který jsme místy měli, jsme ale využít nedokázali. A hlavně jsme zase nevedli, dotahovat je vždycky těžší.

Byl to váš nejlepší výkon v sérii?

Prohráli jsme, nejlepší výkon bude, až vyhrajeme zápas. Někdy podáte úžasný výkon, ale prohrajete, někdy nejste schopní vyjet do útočného pásma a vyhrajete. Musíme vyhrát a to bude – v uvozovkách – nejlepší výkon.

Zdálo se, že všechny tři branky, které jste dostali, byly dost laciné. Souhlasíte?

Je to 0:3 na zápasy, každý gól padne po nějaké chybě. Jakýkoliv sport, který se hraje na góly nebo třeba na koše, je hra chyb. Chyba se stane a my jsme po nich dostali góly. V defenzívě bychom měli být lepší, ale jak říkám, stane se to. Zase se musíme podívat na druhou stranu, kde jsme měli šance, ale neproměnili jsme je.

Sparťan David Tomášek říkal, že mu třetí zápas přišel tvrdší než předešlé dva v Praze. Co vy na to?

Tady jsou tvrdší mantinely než v jejich hale, proto jim to možná přišlo tvrdší. Hokej je kontaktní sport, patří to k tomu.

Co změnit do čtvrtečního zápasu, v němž už budete čelit konci sezony?

(odmlčí se, pozn. ted.) Nevíte někdo? (mrkne na hlouček novinářů, pozn. red.) Je to 0:3 na zápasy a co si budeme říkat, vypadá to už bohužel nemožně. Bude to hodně těžké. Nebudu vám ale lhát, chceme se ještě vrátit do Prahy.

Dal jste dva góly, ale těší vůbec?

Ani ne. Samozřejmě má člověk radost z nějakého herního projevu, ale v kolektivním sportu chcete vyhrávat jako tým, což se proti Spartě nedaří.

Podruhé jste dostal puk za Saláka odrazem o helmu. Jak k tomu došlo?

Ani jsem to vůbec necítil. Nějak to tam proletělo, odrazilo se to, vůbec nevím.

Bít se před brankovištěm, dorážet… Je to cesta, jak uspět?

Hokej je kontaktní sport, góly padají z předbrankových prostorů. Je to cesta, Saša (Salák, pozn. red.) je výborný gólman, celkově můžeme vidět, že brankáři v play-off ty střely dobře chytají. Snažíme se vyvarovat i zbytečným střelám, ať se do toho gólman tolik nedostane. Chce to dávat na bránu těžké puky.