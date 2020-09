Zůstávají tak po třech kolech stoprocentní jako další dva týmy – druzí HC 61Olomouc a vedoucí HC Stars, kteří si po těžkém boji poradili s Kačery. A to navzdory tomu, že jim chyběl jejich nejlepší hráč a tahoun kanadského bodování (8+7) Luděk Dokoupil.

Jediným skutečně drtivým výsledkem skončil zápas mezi Skalkou a Wild Cats. Skalka jej dokázala vyhrát vysoko 17:1 a do tabulky si tak připsala první body. Zato Wild Cats stejně jako HC Old Boys, Kačeři a Hřebci Skrbeň na první bodový zápis do tabulky čekají.

Výsledky 3. kola OHSL:

HC Beer Boys – HC Skrbeň 6:4

HC Skalka – Wild Cats 17:1

HC Stars – HC Kačeři 4:2

HC Medojedi – HC Kohóti 3:1

HC 61 Olomouc – HC Old Boys 5:2

HC Oriflame – HC Šedivci 3:5

Tabulka:

1. HC Stars 3 3 0 0 38:5 9

2. HC 61 Olomouc 3 3 0 0 27:7 9

3. HC Medojedi Chválkovice 3 3 0 0 14:7 9

4. HC Oriflame Software 3 2 0 1 22:9 6

5. HC Kohóti Olomouc 3 2 0 1 16:4 6

6. HC Šedivci Olomouc 3 2 0 1 21:13 6

7. HC Beerboys Prostějov 2 1 0 1 7:25 3

8. HC Vlci 2 1 0 1 17:8 3

9. HC Skalka 3 1 0 2 21:19 3

10. HC Old Boys 3 0 0 3 5:18 0

11. Kačeři 3 0 0 3 7:24 0

12. HC Hřebci Skrbeň 3 0 0 3 8:32 0

13. Wildcats Olomouc 2 0 0 2 1:33 0