„V Olomouci jsem byl šťastný, ale přál jsem si posunout se do top klubu, který má nejvyšší ambice,“ zmiňuje se Jaroměřský v rozhovoru pro web třineckých Ocelářů, které 1. května oficiálně posílil.

„To Třinec splňuje, lepší tým v naší extralize není, a proto mě to sem táhlo. Chtěl bych s ním vyhrát titul a zvednout nad hlavu mistrovský pohár,“ přál by si bek, který se do historie olomouckého hokeje zapsal jako střelec „postupové“ trefy v baráži o extraligu v roce 2014.

Za Moru odehrál od svého příchodu v roce 2013 dohromady 334 zápasů, v nichž si připsal 90 bodů za 28 gólů a 62 asistencí.

Už v závěru předčasně ukončené minulé sezony se v hokejových kuloárech mluvilo o tom, že Jaroměřského dlouholeté angažmá skončí. Nakonec si mohl vybírat z mnoha nabídek.

DLOUHO JSEM NEVÁHAL

„Samotného mě zaskočilo, kolik jich bylo,“ prozradil.

„Ale když se ozval Třinec, neváhal jsem moc dlouho. Nechtěl jsem kalkulovat, zda nepřijde ještě něco lepšího. Jak jsem řekl, myslím si, že je Třinec nejlepším týmem v České republice, taková nabídka se neodmítá,“ vrátil se ke své volbě.

Vyhlédl si ho osobně Václav Varaďa.

„Navíc jsem tu na popud hlavního trenéra. Důvěra kouče je pro mě vždy hodně důležitá věc. Každý chce do Třince, ale ne každého chce Třinec,“ glosoval trefně.

I když umí podpořit útok, s postupem kariéry si svoji roli trochu poupravil.

„Dříve jsem pomýšlel více na útočení, teď jsem k týmu zodpovědnější,“ řekl.

Poslední ročník v Olomouci se mu vyvedl, mezi Kohouty exceloval ve statistice plus/minus. S 19 kladnými body byl dokonce v tomto ohledu čtvrtý nejlepší v celé soutěži.

„Nesnáším, když jsem na ledě u inkasované branky,“ dodal odchovanec hokeje v Mladé Boleslavi.

A proto dělá kolikrát všemožné, aby puk letící na branku svého mužstva zastavil. I když to někdy dost bolí.

„Umím si střelu najít, nevadí mi je blokovat tělem. Když neprojde puk na bránu, nemůžeme dostat góla. Jak říkal jeden trenér, modřina zmizí, ale vítězství zůstane už navždy. Tím se řídím,“ popsal svůj styl hokeje, ze kterého jistojistě neuhne ani při angažmá na prestižní adrese.

Tam ho čeká prvotřídní hokejové prostředí.

„Na halu a její zázemí se těším. Slyšel jsem o tom hodně superlativů,“ podotkl k možnostem Werk Arény.

Nejen ona pro něj bude oproti skromné Olomouci velkým skokem. Jak ho zvládne, ukáže čas, poslední mistři Tipsport extraligy jeho angažováním ale rozhodně nešlápli vedle.