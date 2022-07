„První týden bude takový zahřívací. Od toho příštího už do toho ale šlápneme o něco víc a přejdeme na dvoufázové tréninky. Do toho se přidá i osm přípravných zápasů, což je, dle mého názoru, až dost," okomentoval aktuální program olomouckého A-týmu jeho trenér Jan Tomajko.

Největší týmová hvězda minulé sezony David Krejčí je nyní v USA, kde jedná s Bostonem o svém návratu do NHL a šance, že by ho Olomoučtí mohli udržet, není zrovna nejvyšší. „Těžko říct, jak to dopadne. Bez něj to zase bude o něčem jiném. Takový hráč je bohužel nenahraditelný. Když to přijde, tak se s tím už nebude dát nic dělat a budeme si s tím muset poradit," dodal kouč Kohoutů.

Úvodní přípravný duel čeká Hanáky ve čtvrtek 11. srpna, kdy se v ostravské Ostravar aréně střetnou s Vítkovicemi, které jim v uplynulém ročníku vystavily stopku v předkole play-off.

Přípravné zápasy HC Olomouc 2022:

11. 8. - Vítkovice - Olomouc 16. 8. - Třinec - Olomouc 18. 8. - Kometa - Olomouc 23. 8. - Olomouc - Košice 26. 8. - Olomouc - Vítkovice 30. 8. - Trenčín - Olomouc 6. 9. - Olomouc - Kometa 8. 9. - Olomouc - Trenčín