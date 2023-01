„Zápas jsme vůbec neodehráli špatně. Dobře jsme eliminovali soupeřovy přesilovky, na které jsme se chystali. Potýkáme se ale stále s koncovkou, což rozhodlo i nyní. Byl to totiž zápas o tom, kdo dá ten gól navíc," říkal po skončení zápasu kouč olomoucké juniorky Karel Beran.

Hanáci zaskočili favorizovaného soupeře už ve třetí minutě, když se z první větší šance prosadil Tomáš Lichner. Středočeši odpověděli až tři minuty před první sirénou zásluhou trefy při vlastním oslabení z hole Jana Půčka. Do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu.

V prostřední periodě pak kohouti přežili hned tři přesilovky svého soupeře a díky tomu před startem třetí části stále drželi nadějný remízový výsledek.

A jelikož druhé dějství gól nepřineslo, to třetí začalo pěkně zostra. Hned na konci 41. minuty poslal hosty do vedení Vojtěch Hradec, o 47 sekund později už ale bylo znovu srovnáno. O to se postaral Michal Tomeček.

Stav 2:2 ale vydržel jen chvíli. V čase 46:08 vstřelil třetí gól Bruslařů Patrik Král a těsné vedení už Mladoboleslavským vydrželo až do zaznění třetí sirény. Nutno ale dodat, že o tyto tři body museli borci z města automobilů bojovat až do konce a v posledních několika minutách se takřka nedostali do útočného pásma.

„Kluci na ledě nechali maximum. Musíme se teď rychle zvednout. Pozítří nás čeká další zápas, takže alespoň nebudeme mít moc času na přemýšlení o prohře," uzavřel Karel Beran.

Po dalším neúspěchu jsou tak Olomoučtí stále poslední se ztrátou devíti bodů na třináctý Hradec Králové. Příští utkání odehrají již ve čtvrtek, když znovu na svém ledě přivítají aktuálně pátou Duklu Jihlava.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 17. Půček (Polák), 41. Hradec (Vlasák M., Němec), 47. Král (Gardoň, Polák) – 3. Lichner (Kučera), 42. Tomeček (Sedláček). Rozhodčí: Šudoma, Šico – Mikšik, Kučera. Diváci: 42.

Olomouc: Nowak – Panáček, Compel, Groch, Šlahora, Kočí, Sedláček, Galvas – Matašovský, Pigl, Havel, Fasner, Tomeček, Lichner, Kusak, Kučera, Ruda, Belan, Jeřábek. Trenér: Karel Beran.

Mladá Boleslav: Hora – Vochvest, Sypecký, Hrouda, Němec, Rajgl, Vlasák A., Moravec – Vítek, Moyseyev, Vyroubal, Gardoň, Polák, Půček, Vlasák M., Hruška, Vimmer Šachl, Hradec, Král. Trenér: Lukáš Zörkler