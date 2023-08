Hokejisté extraligové Olomouce mají za sebou úvodní přípravný zápas. Na ledě ve Vítkovicích s tradičním soupeřem vyhráli 4:2.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:4 (příprava, 8. 8. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala

V sestavě Vítkovic naskočil proti Olomouci Jan Káňa, ale bodově se neprosadil. Zato za Moru se v dobrém světle ukázala posila z Přerova Rok Macuh, který se prosadil hned dvakrát. Olomouc v utkání ani jednou neprohrávala. Dostala se do vedení už ve čtvrté minutě. Na to ještě domácí rychle zareagovali z hokejky Ślusarczyka a v 8. minutě bylo srovnáno.

Ve druhé třetině přišla první trefa Macuha, na kterou navázal v oslabení v úvod třetí periody Musil, jehož branka byla nakonec vítězná. O minutu později sice snížil Lakatoš, ale Macuh v poslední minutě pečetil konečné vítězství 4:2.

„Na první zápas bylo utkání z naší strany kvalitní. Dobře jsme začali, hlavně v první třetině jsme výborně napadali. Využili jsme toho a dali vedoucí gól. Zápas byl celkově vyrovnaný, šance byly na obou stranách. My jsme to potom překlopili na naši stranu a hodnotíme utkání pozitivně. Každé vítězství je dobré na psychiku hráčů. Byla tam samozřejmě ale i spousta věcí, které musíme odstranit. Máme na to však dost času a budeme pracovat dál,“ hodnotil trenér Mory Jan Tomajko.

Další přípravné utkání sehrají olomoučtí hokejisté týden po tom prvním. V úterý 15. srpna se poprvé představí vlastním fanouškům, když na svém ledě přivítají od 18 hodin Kometu Brno.

Hned nato v pátek změří síly opět v Olomouci se Zlínem. Utkání bude součástí Mora festu, který začne již ve 13.30. Od 15 hodin proběhne autogramiáda hráčů, hodinu poté křest dresu a před utkáním vystoupí ještě kapela Argema. Samotný duel začne v 18 hodin.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Slusarczyk (Přibyl), 42. Lakatoš (Prčík) – 4. Anděl (Bambula), 25. Kunc, 41. Musil, 60. Macuh (Navrátil, Kunc)

Vítkovice: Machovský (Irgl) – Grman, Percy, Prčík, Stehlík, Kovář, Zeleňák – Lakatoš, Krieger, Káňa – Fridrich, Claireaux, Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – Slusarczyk, Přibyl, Krejsa

Olomouc: Sedláček (Konrád) – Ondrušek, Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Rutar, Mareš – Ministr, Nahodil, Musil – Kucsera, Anděl, Bambula – Kunc, Macuh, Navrátil – Kusko, Menšík, Tomeček