Hokejisté Olomouce porazili vedoucí tým extraligy z Pardubic 2:1. Atraktivní bitvu v plecharéně sledovalo 5265 diváků včetně početného a hlasitého kotle fanoušků Dynama.

Slavit ale mohli domácí, děkovačku na ledě si užil tradičně hlavně výborně chytající gólman Branislav Konrád, který vystřihl i povedený taneček ve stylu čardáše. A na led, jak už to tak proti Pardubicím bývá, létaly i perníčky.

Dva direkty novému gólmanovi. Mora zmrazila lídra rychlými góly

Domácí příznivci také vyvolávali jméno obránce Jakuba Siroty, autora rozhodující trefy a nejlepšího hráče utkání.

„Je to krásné, příjemné a fanoušci skvěle fandí. Je to pocta si vychutnat takové ovace. S těmi perníčky to byl vtipný moment, velmi zajímavé,“ řekla vydařená olomoucká předsezonní posila Jakub Sirota.

