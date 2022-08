Nečekaný obrat. Okál podepsal v Přerově! Už jsme se loučili, prozradil Hanák

Už to vypadalo, že z hvězdného podpisu pro hokejisty Přerova nic nebude. Dlouholetý tahoun extraligového Zlína Zdeněk Okál po sestupu Beranů sice se Zubry naskočil v přípravě na led, před necelými dvěma týdny ale MEO Arénu opustil a vypadalo to, že zamíří k prvoligové konkurenci. Vše je ale jinak! Zkušený křídelník si ve středu přeci jen s přerovským vedením plácl. A už ve čtvrtek by měl naskočit na led do utkání s Trenčínem.

Zdeněk Okál v dresu Zlína. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát