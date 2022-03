Lepší později, než-li vůbec. V podání hráčů HC Olomouc to platí jak pro utkání v Brně, tak pro závěr základní části. Ještě ve 46. minutě ztráceli olomoučtí hokejisté na Kometu dvě branky, pak ale vzali osud utkání do svých rukou mladíci Jan Bambula s Jakubem Navrátilem. Druhý zmíněný dal dva góly včetně toho rozhodujícího v čase 56:29.

TĚŽKÉ NOHY BRŇANŮ

„Za třetí třetinu musím klukům poděkovat, vzali za to,“ těšilo Jana Tomajka, kouče Mory. Kometa navíc měla v nohách úterní zápas s Plzní. „Bylo to znát, i díky tomu jsme utkání nakonec překlopili na svoji stranu,“ dodal.

To hlavní se dělo až ve druhé polovině zápasu, do 33. minuty se hráči obou celků jen zastřelovali. Jako první ze dvou čerstvých držitelů bronzových medailí z olympiády v Pekingu inkasoval olomoucký Branislav Konrád. Jeho protějšek a kolega z reprezentace Matej Tomek mohl s radostí sledovat, jak jej prostřelil olomoucký odchovanec Tomáš Šoustal. Na konci druhé části pak Konráda překonal v přesilovce i Adam Zbořil, a Kometa tak šla do šaten za pohodlného vedení 2:0.

„Šance byly na obou stranách, přesto nám Kometa ve druhé třetině odskočila,“ hodnotil Tomajko.

NAVRÁTIL VE FORMĚ

Kohouty dostal zpátky na koně Jakub Navrátil, který má v poslední době skvělou formu. Po sérii chyb v domácí obraně trefil přesně z pravého kruhu. Stále však byla Kometa o gól napřed. O devět minut později už ne. Jan Bambula dostal nabito na vrcholky kruhů, odkud přesnou a tvrdou ránou vyrovnal. Domácí pohromu pak dokonal druhou trefou v zápase Jakub Navrátil, který za pomoci forčekujícího Petra Koloucha, navrátilce do sestavy, potrestal nedorozumění mezi brankářem Tomkem a obráncem Kučeříkem.

TRENÉR KOMETY: ODEVZDANÉ BODY

„Všechny tři body jsme odevzdali. Zápas jsme měli pod kontrolou, byť byly šance na obou stranách. Vedli jsme o dvě branky, ale potom se to až nepochopitelnými hrubkami otočilo tak, že jsme utkání ztratili,“ nechápal trenér Brna Jiří Kalous.

Už v pátek se tak mohou Hanáci radovat z jistoty postupu do předkola. Hostí Pardubice, na kterých leží deka – prohrály šestkrát za sebou. Na třinácté Karlovy Vary má Mora po středě náskok pěti bodů.

S Kometou si zahraje Olomouc zase za necelý týden, v úterý 8. března s ní zakončí pouť základní částí. Bude už o všem důležitém rozhodnuto?

45. kolo extraligy: Kometa Brno - Olomouc

HC Kometa Brno – HC Olomouc 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 33. T. Šoustal (Tansey, Fajmon), 40. A. Zbořil (P. Mueller, P. Holík) – 46. Navrátil (Kunc), 55. Bambula (Krejčí, Kunc), 57. Navrátil (P. Kolouch). Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Lederer, Gerát. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5 635.

Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Vincour, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – Kollár, A. Zbořil, T. Šoustal – Dočekal, Rákos, Šik. Trenéři: Kalous a Horáček.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, Krejčí, Nahodil – Kusko, J. Knotek, Bambula – Navrátil, P. Kolouch, V. Tomeček – Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Autor: Denis Manina