Mora musela v zápase dvakrát dotahovat. V deváté minutě poslal Plzeň do vedení před brankou nepokrytý Mertl, Kohouti doskočili během přesilové hry, kdy Irglovu tvrdou střelu dorazil za Frodla Nahodil. Poprvé ve vzájemných duelech této sezony skóroval domácí tým.

Podruhé se hosté dostali do náskoku krátce po startu druhé části, za Konráda propadla Jankova střela. Hanáci se snažili soupeřovu klec ostřelovat ze všech stran, dočkali se až minutu před druhou pauzou. Do prudké Valentovy rány nastavil hůl Káňa a bylo to 2:2.

Třetí část se obešla bez branek, stejně jako prodloužení, které jinak nabídlo fůru šancí.

V nájezdech pak přisoudil bonusový bod Plzni Němec.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 2:3 po nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Nahodil (Irgl), 39. J. Káňa (Valenta, Skladaný) – 9. Mertl, 23. Jank (Gulaš), rozhodující nájezd Němec. Rozhodčí: Šír, Kubičík –Gebauer, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 4 033.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – Olesz, J. Knotek, Skladaný – Laš, J. Káňa, Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Jank, L. Kaňák – Kantner, Mertl, Gulaš– Malát, Kracík, Pour – Rob, V. Němec, P. Zdráhal – Straka, Kodýtek, Eberle. Trenér: Čihák.