Neuznané góly a Konrádova chyba. Kohouti po restartu v Liberci nebodovali

Dohromady dali tři góly, leč do mantinelů, které stanovují pravidla, se vlezl jen jeden, a to nakonec na bodový zisk nestačilo. Pondělní restart Tipsport extraligy na ledě Liberce dopadl pro olomoucké hokejisty až krutě. Za nerozhodného stavu 1:1 totiž duel, do něhož hodně promluvilo video, rozhodla chyba Branislava Konráda, který si do branky nešťastně srazil přízemní střelu Michala Bulíře.

Olomouc proti Liberci. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK