Neuvěřitelně moc se těším, září hokejistka Přibylová po nominaci na olympiádu

„Neuvěřitelně moc se těším. Znamená to pro mě hrozně moc a je to něco, o čem člověk sní. Pro sportovce je olympiáda určitě vrchol,“ popisovala Vendula Přibylová pro Deník

Pětadvacetiletá reprezentanta působící ve švédském celku AIK dokonce vstřelila v jednom z kvalifikačních duelů proti Maďarsku branku a zasloužila se o postup.

Teď se jí splní sen a podívá se na olympijské hry. Objevila se totiž v nominaci trenéra Tomáše Paciny.

Puberta byla divoká, popisuje hokejistka Přibylová pobyt v chlapecké šatně

„Když jsem se to dozvěděla, tak jsem měla neuvěřitelnou radost, že se to povedlo a mám možnost být mezi nejlepšími hráčkami. Už jen doufám, že všechny nominované zůstaneme zdravé a do Pekingu odcestujeme,“ řekla Přibylová.

V týmu bude společně s dalšími deseti hráčkami působícími ve Švédsku. A jaké jsou cíle? „Rozhodně nejedeme na výlet. Cíl je předvést nejlepší možnou hru, to bude nejdůležitější. Chceme se soustředit na nás a naši hru a zbytek už se uvidí,“ uzavřela Přibylová.