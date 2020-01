„Jenže to bylo k ničemu,“ hlesl. Hanáci prohráli s Kometou i potřetí v sezoně, stejně tak třikrát za sebou doma nestavili.

Můžete si po výkonu proti Kometě vytknout něco jiného než to, že jste dali jen jeden gól?

Prohráli jsme, to jediné si můžeme vytknout. Jinak si myslím, že se ten zápas musel líbit i divákům. Je tam to velké ale…

Soupeře jste po většinu zápasu přehrávali, o to je ta porážka asi horší, že?

Je to o to horší. Hrozně to bolí. Ten zápas byl minimálně remízový, jenže nedá se nic dělat. V neděli jedeme do Třince, takže musíme uhrát něco tam.

U rozhodujícího gólu Komety byla vaše lajna, k čemu tam došlo?

Byli jsme tam… Je to strašné, protože ta střela od obránce byla taková mrcha, pak to tam nějak doskákalo do brány. Takové góly bychom neměli dostávat. Jsme zkušení, měli jsme hrát u nich, nebo ve středním pásmu. Dostali jsme takový blbý gól a o to to bolí víc.

Hned v prvních vteřinách jste ale mohli otevřít skóre.

Určitě by to pomohlo, ale Kája (Vejmelka, pozn. red.) to tam zavřel a nedokázali jsme to tam protlačit ani Klíma (Lukáš Klimek, pozn. red.), ani já. On to dal do betonu, já někde do ruky. Takový start by nás mohl nakopnout, ale je to pořád ta samá písnička.

Už poněkolikáté za sebou jste soupeře přestříleli, ale stejně nic z toho. Je vaše střelecké trápení už prostě smůla?

Na smůlu se nehraje, to samé kdyby. Kdybychom z těch střel dali víc gólů, tak vyhrajeme, ale na to se prostě nehraje. Nevím… musíme na tom pracovat, je to furt to stejné. Dáváme málo gólů, a proto nemůžeme vyhrát. Když dáme jednu branku, musíme hrát vzadu na nulu. To se nám nepovedlo.

Jediný gól výborný Vejmelka inkasoval od vás z trestného střílení. Byla střela nad beton dopředu vymyšlený plán?

Věděl jsem, co budu dělat. Na tohle jsem si věřil. Jenže to bylo k ničemu, bohužel.

Zbyněk Irgl v tu chvíli seděl na trestné lavici. Byl jste pro trenéry první volbou?

To já nevím, to se musíte zeptat trenérů. Tohle není otázka na mě.