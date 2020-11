V pondělí už ale mohl reagovat o poznání radostněji.

Předseda Národní sportovní agentury a sám bývalý vynikající hokejista Milan Hnilička totiž informoval o tom, že vláda schválila výjimky pro sport a pokud týmy splní hygienické podmínky, mohou se restartovat i soutěže. Včetně těch hraných pod střechou.

„Samozřejmě je to skvělá zpráva, jsem moc rád, že už se konečně budeme moct s klukama zase scházet, trénovat a hrát,“ těší Buriana.

„Bez lidí to sice bude dost smutné, ale aspoň budou moct fandit u telky a my budeme relativně normálně fungovat,“ věří vytáhlý hokejista Hanáků.

Kdy přesně Kohouti nazují brusle, Burian v pondělí v podvečer nevěděl.

„Ještě žádné konkrétní informace nemáme, ale vzhledem k tomu, že jdeme v rámci klubu v úterý skoro všichni darovat krev nebo plazmu do Fakultní nemocnice v Olomouci, tak si myslím, že se oficiálně k tréninku sejdeme až ve středu dopoledne,“ odhaduje Burian.

„Snad nebude první zápas hned o víkendu a dají nám nějaký čas si to všechno zase osahat,“ dodává 32letý útočník.

Některé týmy můžou mít výhodu

Je otázka, kolik času budou moct hokejisté – v uvozovkách – mrhat tréninkem.

„Některé týmy byly na ledě několikrát týdně, jiné takovou možnost neměly,“ poukazuje Burian třeba na Třinec, Spartu, Plzeň či Mladou Boleslav.

„Je to pro ně trochu výhoda, že dokázali najít způsob, jak trénovat na ledě i během této situace. My ten návrat budeme mít o něco náročnější, ale věřím, že nám to nebude trvat moc dlouho,“ vysvětluje odchovanec Třebíče.

Kontakt s ledem je nenahraditelný, jinak ale Burian věří, že během téměř měsíční pauzy hokejisté tolik po fyzické stránce neztratili.

„Byla dlouhá příprava na suchu, potom dvouměsíční příprava na ledě, než se liga rozjela. Síla se tedy nabrala a za ten měsíc, co stojíme, ta svalová hmota neodejde. Každý hráč má svalovou paměť, a potom stačí různá cvičení s vlastní vahou, aby se svaly zase obnovily a začaly fungovat,“ uvádí Burian.

Doufal, že by s vládou a jejím dosud nehybným postojem mohl pohnout i dopis kapitánů všech klubů Tipsport extraligy směřovaný premiérovi Andreji Babišovi.

„Bavili jsme se o tom nejen v rámci týmu, ale i s klukama z jiných celků extraligy. Komunikovalo se s Liborem Zbořilem z hráčské asociace, bavili jsme o možnostech, jak bychom mohli přispět k tomu, aby se liga zase rozjela.“ odtajňuje Burian, co se mezi hráči napříč ligou řešilo.

„Teď se přišlo s nápadem, že kapitáni pošlou Babišovi dopis. Uvítal jsem to a doufal jsem, že se to dostane do správných rukou a že si třeba uvědomí, že nejsme tak riziková skupina, aby nás úplně zavřeli,“ říká muž, který v Olomouci působí už pátou sezonu.

Platy? Byly ústupky

Ačkoliv se zimáky znovu budou moct otevřít, fanoušci na ně budou mít cestu kvůli přetrvávající složité situace ohledně pandemie koronaviru cestu zavřenou. A to s sebou nese velké ztráty.

„Musím říct, že od začátku nové sezony, která smluvně začíná vlastně už v květnu, jsme doteď měli peníze všechny. Teď už je ale situace taková, že ta finanční snížení dopadla i na nás,“ zmiňuje Burian.

„Není to lehká situace pro nikoho, proto jsme museli nějaký ústupek udělat, aby se to celé zvládlo,“ konstatuje člen týmu Mory.

Během pauzy fotil

Během doby, kdy nemohl být společně se spoluhráči, se snažil zabavit různě.

„Věnoval jsem se taky svému focení, to je takový můj koníček, který mě baví,“ říká.

Kdo zabrouzdal na Burianův instagramový profil, zjistil, že jeho fotografie už nejsou žádné amatérské pokusy.

„Focení mě vždycky bavilo, asi to mám trošku i v genech, protože děda byl fotograf. Pořádně mě to chytlo, jak jsem začal víc cestovat. Chtěl jsem mít hezké fotky z cest a pořídil si první zrcadlovku, kterou jsem si bral všude s sebou.,“ popisuje, jak se ke své zálibě propracoval.

Teď se nechá znovu rád fotit on. Zpátky na ledě.