V pondělí oznámil hokejista David Krejčí definitivní konec kariéry v NHL. Nyní se tak spekuluje, kde by mohl strávit následující sezonu, pokud si ještě svoji hráčskou kariéru prodlouží.

Video: David Krejčí | Video: Deník/Ivan Němeček

Zkušeného útočníka láká účast na domácím mistrovství světa, které se uskuteční v Praze a Ostravě. Mluví se tak, kde stráví příští sezonu, aby se na něj připravil. Varianty jsou jasné, buď skončí, nebo bude nastupovat v Evropě.

Ve hře je samozřejmě Olomouc, odkud by to měl nejblíže k rodině a kde strávil ročník 2021/22. Jenže… „Olomouc je samozřejmě ve hře, ale potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Jak na tom bude Olomouc, nebo jestli se rozhodnu pro nějaký tým, kde jsem už v minulosti působil, jestli by měli zájem," řekl pro NHL.com David Krejčí.

V minulosti při výluce hrál za Pardubice. Dalším adeptem může být Třinec, kde zase hrál v mládeži a potkal by se s Petrem Vránou či trenérem Zdeňkem Motákem.

„Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze. A k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, když budu předtím půl sezony stát. Chci vyhrávat a hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budu rozhodovat. Pokud ale bude Olomouc v TOP 3, tak o tom žádná," vysvětluje Krejčí.

Na odpověď si však ještě pár měsíců počkáme. „Jakmile se rozhodnu, dejme tomu kolem Vánoc, tak můj agent bude mít co na práci. Uvidíme," sdělil Krejčí.