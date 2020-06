Měl jste tajný tip, kam mohla Olomouc v play-off dojít nebýt předčasně ukončené sezony?

Olomouc je vždycky takový černý kůň soutěže. Když si to vezmu, rok zpátky hráli s Plzní ve čtvrtfinále na sedm zápasů. Podle mě nikdo nečekal, že by je mohli potrápit až takovým způsobem. Je to samozřejmě hodně nepředvídatelné, stát se mohlo cokoliv. Každopádně si myslím, že favority na titul byla jiná mužstva.

V další sezoně se už budou muset Hanáci obejít bez jednoho z největších tahounů Zbyňka Irgla. Jaký to na ně bude mít dopad?

Mám strach, že to pro Olomouc může být dost zásadní. Když si vezmu, že skončil Zbyněk Irgl, odešel i Pavel Musil… Je to dohromady 35 gólů a 63 bodů, což je strašná porce. Zvlášť pro mužstvo, jako je Olomouc, které ve svém kádru nemá hráče, kteří jsou tak nějak přirozeně produktivní, to může být problém.

Zabrat teď tedy budou muset jiní…

Je tam skupina hráčů, od kterých jsem z pohledu produktivity čekal možná trochu víc. Přes Petra Koloucha, Honzu Káňu, Davida Ostřížka až po Vojtu Tomečka. Někdo z těch hráčů prostě musí přidat. Minulé sezony to hodně táhl Honza Knotek, ale věk a zranění, kterými si prošel, se na něm možná začínají trochu podepisovat. Někdo z těchto hráčů musí vzít střeleckou zodpovědnost na sebe. Nebo můžou v Olomouci doufat, že některý z mladých hráčů, kteří přišli z první ligy, bude mít do extraligy hodně hladký přechod. To je ale věc, na kterou se nedá až tak spoléhat.

Zmínil jste i odchod Pavla Musila, který po příchodu z Mladé Boleslavi v Olomouci parádně ožil. Překvapilo vás to?

Spíš ano. Vím, že v Mladé Boleslavi na něj začali trochu nahlížet tak, že ty dobré sezony měl v minulosti hlavně díky tomu, že hrál s Tomášem Hykou. V Olomouci ale evidentně ukázal, že to tak úplně není. Stejně jako Zbyněk Irgl bude Olomouci strašně chybět.

Dařilo se mu v úderné první lajně po boku Lukášů Nahodila a Klimka. Může být síla tohoto útoku stejná i s někým jiným?

Myslím si, že to může být problém, typově stejného hráče v současném kádru Olomouce nevidím. Je možné, že vedle nich dostane šanci některý z kluků, které jsem jmenoval. Třeba Honza Káňa, u kterého si osobně myslím, že to v něm pořád je. Co si ho pamatuji z Brna, tak když mu bylo jednadvacet, dvaadvacet, myslel jsem, že ten kluk bude za dva roky v KHL. Samozřejmě vinou nějakých zranění se ten jeho vývoj hodně zpomalil. Jak se ale říká, ztráta jednoho hráče je výzva pro dalšího. Někdo tu šanci dostane a bude záležet na něm, jak ji využije, i když samozřejmě Musilova i Irglova čísla naznačují, že zevnitř mužstva bude těžké je nahradit.

Nahodil, Musil a Klimek se skvěle doplňovali. Poslední jmenovaný posbíral o 18 bodů víc než v poslední sezoně v dresu Sparty.

Upřímně jsem nečekal, že udělá tolik bodů. Samozřejmě to bylo jenom dobře jak pro něj, tak pro Olomouc, že se mu tak dařilo. Ale bohužel, tahle sezona skončila a je tady nová. Pro tyhle hráče to bude o to složitější, protože najednou tam nebude Zbyněk Irgl, na kterého se upínala všechna pozornost jak fanoušků, tak protihráčů. Najednou ti hráči, kteří za ním byli trošku schovaní, teď budou v první linii a budou muset zápas co zápas dokazovat, že tu Olomouc dokážou táhnout. Otázka taky je, jestli trenéři nenaordinují trochu jiný styl, jestli to tomu trochu nenapovídá, když přišli o dva výrazné a silní ofenzivní hráče. Možná je čas vrátit se k tomu, co tam bylo za časů Zdeňka Venery, a to je beton, beton, beton a doufat, že dáme dva góly a vyhrajeme 2:1.

Co říkáte na Lukáše Nahodila? Věřil jste, že se po dvou nepovedených ročnících může vrátit k metě 30 bodů za sezonu?

Budu se opakovat, ale přiznám se, že ani u něj jsem to nečekal. Jak už jsem říkal u Lukáše Klimka, pro něj a pro Olomouc jenom dobře, že se to stalo. Nasadil si laťku na příští sezonu, budou na něho ještě větší očekávání než v té předchozí. V podstatě, když to tak vezmu, mýlil jsem se skoro ve všem. Nečekal jsem, že Lukáš Klimek bude mít takovou sezonu, nečekal jsem to u Lukáše Nahodila, ani u Pavla Musila.

Hodně si v Olomouci slibují od navrátilce Lukáše Kucsery, kterého generální manažer Mory Erik Fürst označil jako adekvátní náhradu za Pavla Musila.

To prohlášení není úplně šťastné, já si nemyslím, že by byl adekvátní náhradou za Pavla Musila. Co si ho ale pamatuju ještě z dob, co jsem proti němu hrál, je to hodně šikovný útočník. Může se stát, že dostane šanci právě vedle Nahodila a Klimka a může mu to tam sednout stejně, jako to sedlo Pavlu Musilovi. Je to ale všechno věštění a tipování, realitu ukáže sezona. Když se každopádně podívám na soupisku Olomouce teď a z minulé sezoně, oslabení o ty dva hráče je tam znatelné.

Kromě Kucsery přivedla Olomouc trojici mladých hráčů, naopak odešli starší hráči. Kromě Irgla taky Skladaný nebo Laš. Bylo už potřeba omladit?

To mužstvo samozřejmě bylo starší, ale zase mi nepřišlo až tak přestárlé. Jsou tam kluci starší, ale taky kluci, kteří můžou ještě několik let hrát. Dává mi každopádně absolutní smysl angažování všech tří hráčů z první ligy. Na papíře vypadají výborně, všichni se v relativně mladém věku dokázali v první lize výrazně ofenzivně prosadit. To je předpoklad k tomu, že by něco podobného od nich mohlo přijít i v extralize. Myslím, že vytipování těchto hráčů se Olomouci povedlo.

Zapomenout nesmíme ani na odchod Jana Jaroměřského, dlouholeté stálice zadních řad Kohoutů. Zvládne přechod do velkého klubu jako je Třinec?

Myslím si, že v Třinci ví, proč si ho berou. Jde o jednatřicetiletého obránce, který, dokud Olomouc nepostoupila do extraligy, byl prvoligovým obráncem. Navíc neoplývá nějakou velkou ofenzivou. Každopádně mužstvo jako Třinec dneska nekupuje hráče jen tak a moc dobře tam vědí, proč si Honzu vybrali a zasadí ho do takové role, aby mu seděla a tím zároveň přinášel Třinci to, co od něj očekávají.

Aktuální doba není ideální pro nikoho, zvlášť pak ne pro skromnější kluby, jako je Olomouc. Přesto, vidíte prostor v kádru, do kterého by měla investovat?

Veškeré prostředky, které Olomouci zbývají na přestupy, bych soustředil na získání produktivního útočníka. To se samozřejmě mnohem lehčeji řekne, než udělá. Když si totiž vezmete, jakým způsobem získali do Olomouce Zbyňka Irgla i Pavla Musila… u Zbyňka Irgla to vypadalo, že už to pomalu směřuje ke konci a u Pavla Musila to vypadalo, že jde o hráče, který nenaplnil potenciál. V Olomouci ale začali být v podstatě z čistého nebe produktivní. Teď bude Olomouc těžko soutěžit o hráče, který je na vrcholu svých sil, bude zase muset mít na jednu stranu trochu štěstí a na druhou uplatnit svůj dobrý čich na hráče. Zkrátka najít někoho, kdo není tolik produktivní, ale v Olomouci by mohl být. Je to ale každopádně hodně složitá věc.

To v Olomouc ale umí.

Určitě, v tomhle klobouk dolů. S takovým omezeným rozpočtem, který v Olomouci mají… Kdybychom vzali poměr cena výkon, Olomouc by byla na prvním místě v celé extralize. Nikde ale není garantované, že když se tyhle věci povedly v minulosti, že se povedou znovu. Mohlo by se to teď ale povést u Jakuba Navrátila, aniž bych na něj chtěl házet nějaký přehnaný tlak. Na papíře ale vypadá dobře. Přiznám se, že jsem ho neviděl hrát, ale když koukám na statistiky… dneska je mu 21 let a má za sebou dvě fakt produktivní sezony v první lize, a to není jen tak. Jsem zvědavý, jak zvládne ten přechod do extraligy. Držím mu palce, aby byl produktivní.

Tipovat předem je těžké, troufnete si i tak odhadnout, jak si Olomouc v novém ročníku povede?

Podle mě Olomouc play-off udělá. Přijde mi, že každý rok se tak nějak čeká, že tohle bude ten rok, kdy Olomouc propadne dolů. Je to trochu nefér vůči tomu, co dokázala za tu dobu, co se do extraligy vrátila. Kromě první sezony, kdy hráli baráž, tam už ani jednou nebyli namočení, naopak měli i přímé postupy do čtvrtfinále. Musím ale říct, že vzhledem ke ztrátám Irgla s Musilem, bude mít Olomouc v příští sezoně hodně těžkou práci. Musí přijít průlomová sezona od někoho, u koho se to čekalo dřív, nebo právě u někoho jako je Kuba Navrátil. Jinak bude mít Olomouc podle mě starosti.