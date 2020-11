Po sezoně se ale cesty Pavla Musila a olomoucké Mory rozešly. Hokejista, který na Hané během hostování v loňské sezoně zažil svou hokejovou renesanci, si zahrál v kohoutí plecharéně zase až teď, ve sváteční den.

„Bylo to zvláštní, ale teď už jsem v Plzni a zaplaťpánbůh jsme získali dva body,“ řekl ryšavý útočník, který se na Hanou vrátil tentokrát v roli soupeře. Od nového ročníku totiž obléká dres Plzně. „Líbí se mi tam velice,“ nechal se slyšet.

Aby ne, Plzeň v covidem přerušeném ročníku válí a Musil z pozice centra vede druhou útočnou letku. Přitom na Hané využíval svého vytříbeného bruslení jako křídelník.

„Za kariéru jsem hrál oboje. Člověk vždycky potřebuje pár střídání, aby se na té pozici srovnal, ale nedělá mi to nějaký velký problém,“ uvedl hráč, který v novém ročníku nasbíral v 11 zápasech (4+2)šest bodů.

NAHODIL HO FAULOVAL A SEBRAL MU GÓL

S trochou štěstí však mohl svůj návrat na Hanou osladit gólem. Na konci druhé části pláchl v oslabení, radost mu ale zkazil právě jeho bývalý parťák z útoku Lukáš Nahodil.

„Blbě jsem to vyhodnotil, myslel jsem si, že stihnu bránu objet, než se vrátí,“ uvedl Musil.

S Nahodilem si minisoubojů během zápasů užil hned několik. Ať už na buly, nebo třeba ve druhé minutě, kdy ho v rohu kluziště podrazil.

„On je hrozně zákeřný, moc dobře si to pamatuju i z tréninků. Ukázal mi to hned v první minutě,“ vtipkoval Musil na úkor Lukáše Nahodila. Ten se s kumpánem z loňské sezony chtěl pobavit už před zápasem, Musil ale fikaně odmítl.

„Něco mi psal, ale neotevíral jsem to, protože ho velice dobře znám. Teprve se kouknu, co mi psal,“ znovu rozesmál klubko novinářů.

HANZLÍK: JEHO NEJLEPŠÍ VÝKON ZA PLZEŇ

Ačkoliv se v zápase proti Olomouci nepodepsal ani pod jeden z plzeňských gólů, které nakonec vedly k zisku dvou bodů, sklidil chválu.

„Předvedl za nás svůj možná nejlepší výkon,“ těšilo Jana Hanzlíka, asistenta plzeňského kouče.

„Asi to bylo i tím prostředím, které dobře zná. Je to komplexní hráč, proti Olomouc předvedl sebevědomí výkon, odvedl to, co od něj očekáváme,“ dodal.

„Muska je pro extraligu nadstandardní hráč,“ nezdráhal se bývalého svěřence pochválit ani trenér Mory Zdeněk Moták.

„Člověk si pamatuje, jak to tady minulý rok bylo – Nahodil, Klimek, Musil. Ta lajna fungovala, hokej jim klapal, bylo to skvělé,“ připomněl až nostalgicky.

„Ale pro nás už je to pryč. Muskovi ať se daří, my na ten jeho odchod musíme reagovat. Teď záplatujeme v takové záplatované,“ povzdechl si nad současnou situací svého mužstvu.

Každopádně byl rád, že mohl pro duel s Plzní využít brněnskou dvojici útočníků Jakub Valský & Silvestr Kusko, kteří budou na Hané hostovat po dobu jednoho měsíce.

ODMĚŘENÝ VALSKÝ

Zatímco Pavel Musil byl po návratu do Olomouce samý úsměv, to Jakub Valský, extraligou protřelý forvard, působil po debutu za Kohouty odtažitě až uštěpačně:

Co jste před úvodním zápasem za Moru stihl?

„Ranní rozbruslení.“

Takže bylo těžké naskočit proti lídrovi soutěže?

„Normální zápas.“

S jakými ambicemi do Olomouce přicházíte?

„Co nejvíc jim pomoct.“

A pak se ve formě vrátit do Brna?

„Nevím, co bude za měsíc.“

To je jen úryvek z pozápasového rozhovoru s Jakubem Valským, z něhož by měl člověk až pocit, že je na Hané tak trochu za trest. Dělat přehnané závěry by ale nemělo smysl, Kohouti jeho služby budou ještě hodně potřebovat.

Třeba se v Olomouci rozjede tak, jako Pavel Musil vloni a svůj návrat do plecharény stejně jako on potom ozdobí úsměvy.