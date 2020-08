Jsou tři zápasy dostatečným vzorkem pro nějaké závěry?

Ještě pořád zkoušíme. Celky, které hrály proti nám, měly většinou útoky postavené v nejsilnějším složení, my si ale pořád potřebujeme některé hráče trošičku vyzkoušet.

Kdy byste chtěli sestavu ustálit?

Myslím si, že možná ve čtvrtek už to bude takový lehký nástřel, sestavu už bychom mohli mít konsolidovanější.

Zkoušet budete i tak dál?

Za prvé je to vinou zranění, někteří kluci pořád ještě něco mají. Opravdu si ale chlapce potřebujeme vyzkoušet, hlavně ty nově příchozí. Ovšem i juniory chceme ohrát, naložit jim, ať víme, co potom v sezoně od nich můžeme čekat.

Přímo na zkoušce je v Olomouci obránce Tomáš Černý, jeho testování však původně mělo trvat jen dva týdny. Jak to s ním aktuálně je?

Zkouška více méně ještě trvá,. Ale vzhledem do budoucnosti… je dobrý ročník (1997, pozn. red.). Tak nějak na půl jsme rozhodnutí, že bychom si ho tady v tréninkovém procesu ještě podrželi, zahraje si ještě i zápasy.

Co moc zkoušet nemusíte, je dvojice Klimek & Nahodil. V úterý v Brně se postarali o dva góly.

Je tam s nimi vpravo Honza Káňa, pro něj je to nezvyklý post, ale je to jedna z možností.

Dá se říct, že k nim jen potřebujete někoho najít, že?

Je to právě o tom zkoušení, hledáme různé složení pětek. Máme nějaké dvojice, což platí i v tomto případě, a potřebujeme k nim dodat toho třetího hráče. V úterý ten výkon Nahecovy (Lukáš Nahodil, pozn. red.) nebyl vůbec zlý, ale potřebujeme to posunout ještě o nějaký level nahoru.

Kdyby jim to v tomto složení klapalo, chtěli byste i tak zkusit jiné varianty?

Je to možnost, ale proč bořit něco, co vám funguje. A jestli by jim to mělo sednout, tak nevidím důvod, proč by nemohli začít spolu.

Jak se vám zatím jeví posily?

Bambus (Jan Bambula, pozn. red.) je celkem příjemné překvapení. Je to hráč, který hodně bruslí, dokáže být i silný v soubojích. Samozřejmě potřebuje nabýt ještě nějakou zkušenost, má ale dobré, že tu byl už vloni, odehrál nějaké zápasy, mužstvo zná. To je rozdíl oproti dalším dvěma klukům – Tomáš Gřeš a Kuba Navrátil – kteří tu vloni nebyli. Ti jsou tu zatím v podstatě tři týdny, takže se s tím týmem potřebují ještě víc sžít. Potřebují se taky sžít víc s námi trenéry, protože to, co po nich chceme, je něco nového.

Taky se potřebují sžít s kvalitnější soutěží.

Rozdíl mezi první ligou a extraligou je podle mě dost velký. Jsou to šikovní a talentovaní kluci, ale potřebují čas. A my jim ho dáme. Bude to s nimi práce, do extraligy nepřišli jako hotoví hráči, to si musíme říct. Ani Bambula, ani Gřeš, ani Navrátil. My na nich ale budeme dělat, té práce se nebojíme. Chtěli bychom je postupně zabudovat.

V brance zatím střídáte Branislava Konráda s Janem Lukášem. Dojte řada také na mladého Vojtěcha Mokryho?

Problém je, že juniorka byla teď čtrnáct dní v karanténě. Včetně Vojty. To nám zkřížilo všechny plány. Chtěli jsme, aby nastoupil, aby s mužstvem byl na ledě v ostrém zápase. Teď ale čtrnáct dní nedělal nic a než se do toho zase dostane, bude to chvíli trvat. A pak už těch možností na vyzkoušení moc nebude, takže z toho důvodu se na něj pravděpodobně v přípravě nedostane. Je nám to líto, ale bohužel tak to je. Zasáhlo nám to do hry.¨

Jste blízko tomu, abyste Mokryho upíchli někam do Chance ligy?

Víte, karantény narušují i ta vyjednávání. Budeme se co nejvíce snažit o to, aby se někam do první ligy dostal a aby tam pravidelně chytal. Máme o to eminentní zájem. Nějaké sítě samozřejmě máme rozhozené, bavíme se o tom, diskutujeme.

Koronavirus a s ním spojené karantény zkomplikovaly mnoha týmům přípravu, vás to ale naštěstí zatím míjí.

Asi to úplně neovlivníte. Samozřejmě musí být nějaká obezřetnost, hráčům zdůrazňujeme, že na sebe musí dávat pozor. Bohužel, nedá se to úplně ovlivnit. Může to sednout na nějakého hráče, může to sednout na nás jako realizační tým. Pak je průšvih. Je ale fakt, že to jsou mladí kluci, jsou to sportovci. Navíc mnohdy je ten průběh bezpříznakový.