Za pět let v Moře si získal respekt a uznání celé extraligové scény, 57letý rodák z Ostravy v minulosti působil coby asistent trenéra ve Vítkovicích a pražské Spartě. Jeho kvalit si všiml i nejúspěšnější český klub posledních let.

„Pan Moták byl v mém hledáčku od roku 2011, kdy jsme proti Vítkovicím hráli finále. V té době ještě s Pavlem Markem jsme říkali, že by to v budoucnu mohla být zajímavá alternativa pro Třinec. Trvalo to jedenáct let, ale jsem rád, že se to podařilo,“ řekl viceprezident Ocelářů Jan Czudek.

„Byl naší první volbou. Je to zkušený trenér, který pět let působil na jednom z nejtěžších trenérských postů v extralize,“ přidal svůj pohled sportovní ředitel Jan Peterek.

Přijde i Krejčí?

Motákovým asistentem bude bývalý slovenský útočník a současný trenér Vladimír Országh. V kuloárech koluje také informace, že do Třince by mohl za bývalým koučem Olomouce zamířit i David Krejčí. „Nemohu to vyvrátit, ani potvrdit,“ zmínil nedávno Zdeněk Moták.

Další skloňovanou alternativou je Krejčího konec kariéry. Sám útočník již avizoval, že blížící se mistrovství světa ve Finsku bude jeho poslední velkou akcí.

„Jak řeknu konec, tak je mi jedno, co si o tom lidi budou myslet,“ prohlásil hvězdný forvard.

Jasno tedy bude po mistrovství světa.

