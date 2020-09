„Všechny vás po tiskovce obejdeme s kloboukem,“ vtipkoval, když se těsně před úterní tiskovou konferencí zeptal novinářů, jak se jim líbí nové dresy a jeden z nich upozornil na absenci sponzorů.

Tradičně dobrou náladou se zkušený kouč snaží bojovat proti nelehké době, kterou hokej a celkově sport zažívá.

Trenére, jak se ohlížíte za nedávno skončenou zápasovou přípravou?

Přípravné období jsme trochu změnili a pracovali ve stávajících podmínkách, na tom se více méně nic nezměnilo. V předzávodním období jsme měli naplánováno osm zápasů, které jsme nakonec sehráli. Měli jsme hrát v závěru přípravy jednou se Třincem, ale kvůli tomu, že postupoval dál v Generali Česká Cupu, tak už s námi hrát nechtěl. Proto jsme si zařídili ještě jedno utkání s Vítkovicemi. Z těch zápasů máme poměrně vyrovnanou bilanci, třikrát jsme zvítězili, třikrát prohráli a dvakrát remizovali. I skóre je 28:28, takže poměrně vyrovnané zápasy.

Jak se vám zatím daří nahrazovat opory v čele se Zbyňkem Irglem a Pavlem Musilem?

Odešli starší a zkušení hráči, kteří byli nahrazeni mladšími a doufáme, že perspektivními hráči, kteří by měli zacelit ty díry. Doufáme, že se s tím poperou a rozdíl mezi juniorskou, respektive první ligou a extraligou překlenou. Ze zkušených hráčů přišel v podstatě akorát Lukáš Kucsera z Komety Brno.

Přivedli jste dost mladíků, jak se vám zatím jeví?

Zatím se to brousí a doba, než se to úplně zbrousí, bude ještě nějakou chvíli trvat. Jeví se ale dobře, někteří možná až překvapivě dobře. Nicméně by bylo asi nesoudné počítat s tím, že okamžitě nahradí ty, co odešli. Určitě se nedá čekat, že to bude hned. Mají šanci, dostanou prostor, ale bude na nich, jak to uchopí. Jsou tam mladí, kteří přišli ze Chance ligy a také kluci, kteří jsou v juniorech. Jsou tam dobří kluci, dobře se s nimi pracuje a budeme po nich chtít, aby to, jak pracují v tréninku, ukázali i v zápasech. Bude na nich, jak to uchopí, my jim v tom každopádně budeme nápomocni.

Můžete před začátkem extraligy počítat se všemi hráči?

Nebudeme kompletní, protože minimálně dva hráči jsou dlouhodobě zranění. Problém má Lukáš Klimek, problém má Petr Strapáč. Ti budou dlouhou dobu mimo hru, jsou to pro nás velké ztráty. Nicméně doufáme, že nastoupivší po nich jim budou alespoň vyrovnaní. Takže určitě nebudeme kompletní a nevstoupíme do soutěže tak, jak bychom si přáli. Myslím si ale, že se s tím srovnáme. Budeme se o to snažit.

Každopádně se vám rozpadla úderná úderná dvojice Klimek & Nahodil. Bude to velká potíž?

Můžeme si myslet, že ano, ale nemusí to být velký problém. Já věřím, že hráči, kteří je zastoupí, do toho dají všechno, co mají – srdce i duši – a že je adekvátně zastoupí.

Spolu skončili, spolu začnou. Mora startuje ve Zlíně



Spolu končily, spolu také začnou. Týmy Olomouce a Zlína 10. března na Hané odehrály druhé utkání předkola a zároveň poslední duel následně ukončené sezony. Teď tu novou načnou v Baťově městě.



„Mužstvo Zlína je velice dobře organizované a trénované, jsou tam zlínští patrioty, velice těžko se proti nim hraje,“ řekl na úterní tiskové konferenci trenér Mory Zdeněk Moták k úvodnímu sokovi ostré sezony.



Zlínští Berani jsou v lecčem podobní jako právě Mora. Třeba v konzistenci kádru. Nicméně jak Olomouc, tak Zlín trochu shodně přišly o své stěžejní hráče, a přivedly nepříliš známé tváře. V případě Beranů by se dokonce chtělo říct: skoro žádné. Zlín opustil elitní lotyšský bek Ralfs Freibergs či útočná kometa minulé sezony Francouz Valentin Claireaux, pryč jsou také Michal Popelka a bek Lukáš Buchta.



Příchody? Jeden jediný. Obránce Jiří Suhrada, zlínský odchovanec, který poslední tři roky strávil v mládežnických soutěžích ve Finsku. Jméno, které se ve Zlíně v souvislosti se změnami skloňovalo ale asi nejvíc, bylo Martin Hosták, který u Beranů plnil poslední tři sezony v roli generálního manažera. Jeho pozici Zlín doteď nikým neobsadil.



Ve Zlíně v pátek vše odstartuje v 17.30.