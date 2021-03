Trenér Mory Zdeněk Moták společně se svým kolegou Janem Tomajkem připravili své mužstvo na sérii předkola play-off výborně. Ať to dokázali jakkoliv, zasluhují za to velké uznání. Vždyť olomoučtí hokejisté byli proti favorizované Plzni naprostými outsidery. „Důležité je, že mi jsme si věřili,“ řekl Moták krátce po třetím utkání série, kterou Hanáci opanovali 3:0 na zápasy.

Trenér HC Olomouce Zdeněk Moták. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kdo by to byl po tak strastiplné sezoně řekl, že to nebudou hráči Olomouce, ale Plzně, kteří budou mít na začátku března dovolenou.