Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděl, že v týmu budete mít Davida Krejčího?

Určitě pozitivní. Jsme šťastní, jsme rádi. Už se těšíme, jak se zapojí a přinese do našeho hokeje další prvky, hlavně kanadské věci a svůj talent.

Už víte, kdy se zapojí?

Snad by nějaký přípravný zápas stihnout měl, nějaký plán je načrtnutý, ale zatím bych to nechtěl specifikovat nějakým datem. Budeme o tom mluvit, sami zatím přesně nevíme.

Dá se už teď říct, o kolik by hráč jeho kalibru mohl hru vašeho týmu zvednout?

Je to pro nás maximální posila, ale v sestavě máme dalších dvacet hráčů. Je jasné, že k sobě musí mít nějaké spoluhráče, kteří budou plnit, co po nich chceme. Každopádně věřím, že mladí, a nejenom ti mladí, se od něj budou učit a že pro nás bude maximálním přínosem. Všichni dostaneme odpověď až podle toho, jak to bude vypadat na ledě.

Už se vám v hlavě honí varianty jeho parťáků do útoku?

Přemýšlíme o tom, samozřejmě. Všechny aspekty našich kluků dáváme dohromady a rozmýšlíme, co by mohlo sedět, co by mohlo fungovat. Bude důležité, aby si chemie mezi hráči sedla. Nebude na to moc času, takže je možné, že se to bude v průběhu času ještě lehce měnit. Určitě k němu ale někoho najdeme, hráče máme kvalitní.

Trh už je dost vyprázdněný, ale připadá i tak v úvahu, že byste ke Krejčímu zkusili ještě někoho přivést?

Myslím, že máme dost kvalitních hráčů na to, aby dva z nich vytvořili s Davidem dobrou trojici. Co dobrou, výbornou. Nebudeme hledat nikoho, máme dost svých kvalitních hráčů.

Vy osobně se s Krejčím znáte?

Ne, vůbec se spolu neznáme, ani jsme spolu ještě nemluvili. Setkáme se poprvé a moc se na tu spolupráci těším. Zaprvé je velmi pozitivní zpráva, že se David chce vrátit do míst, kde vyrostl a kde hrával. I pro ostatní kluky je skvělá zpráva, že tu chce hrát. Už se těšíme, až ho přivítáme.

Olomouc se díky Krejčímu stane nejspíš velkým lákadlem, souhlasíte?

Bylo by skvělé, kdyby ho mohlo vidět co nejvíc fanoušků. A to nejen u nás, ale i na hřištích soupeřů. Pokud by to tak bylo, tak budeme všichni spokojení. Plné tribuny… to je přece jenom to, proč to všichni děláme. Moc si přeju, aby se sem lidi mohli jít vyřvat a mít zase super zážitky. Nejenom z Davida Krejčího, ale z celé naší hry.