„Nesmíme zpychnout. Ani není proč,“ nechal se slyšet.

Trenére, máte po sezoně. Jaká z vašeho pohledu byla?

Kdybych to zhodnotil jako ve škole, tak základní část asi tři mínus. Na jedničku možná i podtrženou jsme odehráli předkolo play-off. A série se Spartou? Asi taková trojka. Ale já musím akceptovat a poděkovat hráčům, že bojovali a šli za tím. Co se neobjevovalo v základní části, se objevovalo teď v play-off. I když byla Sparta těžký soupeř, stále jsme bojovali a chtěli. To od nás bylo výborné. Čtvrtfinále se nám výsledkově nepodařilo, ale herně se nemáme za co stydět. Ale já chci vždy vyhrávat – my všichni, i proto ten sport děláme.

Výsledek 0:4 na zápasy vypadá jednoznačně, ale herně to tak nebylo, souhlasíte?

Jsem rád, že jsme byli důstojným sparingpartnerem. Těší mě i, že v mnohých případech jsme hráli dobře a také je přehrávali a vytvářeli si šance. Mohli jsme pomýšlet na lepší výsledek než 0:4.

V posledním zápase sezony jste neskórovali. Je v tom jistá symbolika? Střílení gólů vás trápilo celý ročník.

Sami jste viděli, že jsme si ty šance vytvořili – nebyly to střelecké, ale vyložené šance. Ať si vzpomenu na moment Kučise (Lukáš Kucsera, pozn. red.) nebo Nahece (Lukáš Nahodil, pozn. red.). To kdybychom proměnili… Nechci ale hrát na kdyby. Proměňování šancí nás stálo lepší umístění v základní části a možná nějaký bod ve čtvrtfinále play-off.

Se třemi góly za čtyři zápasy se ve čtvrtfinále asi nedalo pomýšlet na větší úspěch, že?

Na druhou stranu, na sedm gólů jsme postoupili ve třech zápasech v předkole play-off. Ale je to málo, my jsme se s tím trápili už v základní části. Vstřelili jsme v průměru dvě branky na zápas, a to je hrozně málo. Přesilová hra nás také trápila. Nebylo to jen tím, že jsme měli mnoho zraněných a že jsme sestavu často záplatovali a potom jsme záplatovali v záplatované… Já se nechci na nic vymlouvat – dostali jsme se do předkola play-off a sestava se nám pak nějak urovnala, byli jsme kompletní. Naše hra i výsledky pak byly kvalitní. I ve čtvrtfinále to nebylo špatné.

Všechny čtvrtfinálové série skončily 4:0 na zápasy. Svědčí to o tom, že jsou Sparta, Třinec, Mladá Boleslav a Liberec odskočení?

Já si nemyslím, že byly třeba úplně nejlepší. Je to vždy boj, fight, valí se to na plné kule. V závěrečné fázi asi měla tato čtyři mužstva nejlepší formu. Že to bylo 4:0, je pro ně všechny dobrá zpráva a mohou se připravovat do dalších bojů.

Kdyby vám někdo před začátkem sezony řekl, že skončíte celkově osmí, bral byste to?

Víte, já jsem četl před sezonou, že skončíme čtrnáctí s velkou ztrátou na všechny ostatní. Nakonec jsme skončili dvanáctí, není to úplně na velkou oslavu. Nicméně předkolem a stylem hry ve čtvrtfinále si myslím, že to místo je zasloužené. Nesmíme ale nějak zpychnout, ani není proč. Po krátkém odpočinku musíme pracovat na další sezoně. A chtít být stále úspěšní.

Z kontextu toho, co říkáte, se dá chápat, že i nadále budete na střídačce Mory stát.

S Honzou Tomajkem máme ještě smlouvu, takže ano. Pokud nás tedy Erik (Fürst, generální manažer) nevyhodí. (směje se)

Tým se moc nezmění?

Já si myslím, že velké změny nebudou. Kádr je stabilizovaný. Ještě je brzo, ale neměly by přijít nějaké extrémní změny, že by třeba skončilo osm lidí. To ne.

Co Martin Vyrůbalík? Uvítal byste, kdyby pokračoval?

Nechme to na něm.

V příští sezoně bude jeden tým padat rovnou, druhý půjde do baráže. Nebude to legrace, že?

Víte, myslel jsem si, že letošní sezona bude fajn a že se u toho budeme bavit. Ne snad, že by o nic nešlo, ale že můžeme hrát s čistou hlavou. Příští sezona bude těžká v tom, že se bude sestupovat. Nechci říct, že bude těžší. Záleží i na tom, jak do sezony vstoupíme. Pojďme se dobře vyrovnat s touhle prekérní situací, která je, ať mohou chodit diváci. V domácích zápasech by nám určitě velmi pomáhali. Myslím, že když budeme všichni zdraví, můžeme přemýšlet dál.