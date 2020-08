„Hodnotím to kladněji než první zápas s Hradcem Králové. Výsledek je sice stejný, ale hra se o něco zlepšila,“ řekl pro klubový web Kohoutů útočník Jakub Navrátil, který se ve čtvrtek proti Pardubicím postaral o jednu ze dvou olomouckých tref.

Kometa, jak už bylo řečeno, na první gólovou radost v přípravě čeká.

„Když od soupeřů dostaneme jeden dva góly, není to průšvih. Musíme ale začít dávat góly a je to bod, na který se teď zaměřujeme nejvíc,“ zmínil pro web Komety útočník Tomáš Šoustal, odchovanec Olomouce, který se do Česka vrátil po šesti letech v zámoří.

V Brně končí Plekanec

Ačkoliv je střílení gólů pro Brněnské aktuálně palčivý problém, nebylo to téma číslo jedna, které se den před zápasem probíralo nejvíc. Na jihu Moravy totiž nečekaně skončil hvězdný útočník Tomáš Plekanec. Jeho maminka je vážně nemocná a on jí chce být společně se svou rodinnou v těžkých časech nablízku co možná nejvíc.

„Děkuji Liboru Zábranskému za pochopení a fanouškům za přízeň,“ vzkázal bývalý hráč Montrealu a Toronta na svém instagramovém profilu. Zároveň dodal: „V kariéře bych chtěl pokračovat, hokej pořád miluju, ale co bude dál, se rozhodne v dalších týdnech,“ uvedl Plekanec.

Je tak jasné, že dva vzájemné duely (a nejen ty) mezi Olomoucí a Brnem během tří dnů budou o jedno velké jméno chudší.

První měření sil v rámci Generali Česká Cupu, které by za normálních okolností doprovázela výborná atmosféra, hostí v úterý od 18 hodin DRFG Arena. Odveta se hraje od 17 hodin ve čtvrtek v olomoucké plecharéně.