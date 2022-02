Po nedělním utkání proti Českým Budějovicím padala slova jako zodpovědnost nebo tíha okamžiku. „Musíme to na sebe vzít my ostatní,“ říkal Rostislav Olesz s ohledem na chybějící olympioniky Davida Krejčího a Branislava Konráda.. Minule to vyšlo jen za bod, ve snad ještě důležitějším utkání proti Litvínovu už za tři. „Ale jsou to stejné tři body jako proti Spartě nebo komukoliv jinému,“ řekl trenér Mory Jan Tomajko.

Jeho mužstvo v duelu se třináctou Vervou hrála o náskok čtyř bodů, před vzájemným soubojem dělil oba soky pouze bod. Nástup do utkání sice Mora neměla zlý, ale do kabin šla ve ztrátě jedné trefy. „První třetina měla nasazení, šmrnc, bohužel jsme dostali gól z jednoho útoku. I druhou třetinu začal Litvínov dobře,“ pokračoval Tomajko.

Lichancův první gól

A pak Hanáci zabrali. Necelé tři minuty po pauze vystřihli akci aspirující do Zlaté helmy Jakub Navrátil a v pádu zakončující Petr Kolouch.

„Dávali jsme hezké góly,“ kývl slovenský forvard Peter Lichanec, jehož má Olomouc půjčeného z Jihlavy. Právě on se do listiny střelců zapsal z Hanáků jako druhý. Byl to jeho vůbec první gól v extralize! „První gól chutná velmi,“ usmíval se. „Vilda mi to parádně nahrál,“ dodal k efektní zadovce zpoza branky v podání Viléma Buriana.

Olomoučtí byli na vlně, ale ještě před koncem druhé části mohl v přesilovce vyrovnat Patrik Zdráhal. V tutovce ale minul, a když siréna odtroubila konec třetiny, okamžitě zamířil směr kabina a zlostně práskl do vrátek, která do útrob zimního stadionu vedou. „Ve druhé třetině jsme začali ještě víc než v první třetině vystrkovat růžky, ale nedali jsme v ní žádný gól,“ smutnil Vladimír Růžička, kouč Litvínova.

S Gretzkym se minuli. Sršeň měl smůlu v Kanadě i Lillehammeru

Zbytečné fauly Vervy

Co pálilo litvínovského lodivoda ale víc, byly zbytečné fauly jeho svěřenců. Mora totiž dva ze tří hostujících trestů dokázala ve třetí části potrestat. Nejprve šikovnou tečí Jan Knotek, o čtyři minuty později Silvestr Kusko.

„Rozhodla naše nedisciplinovanost. To je…,“ odmlčel se Růžička, přitom se mu do úst jistě drala spousta nehezkých slov. „Zkrátka to rozhodlo, jasně se to přiklonilo na stranu domácích. Proč k tomu dochází, není otázka pro mě, ale pro hráče. A jestli si to neuvědomují, tak by měli,“ kroutil hlavou Růžička.

To Jan Tomajko mohl být spokojený. Kromě olympioniků Branislava Konráda a Davida Krejčího chybí Kohoutům Vojtěch Tomeček, Petr Strapáč či Lukáš Kucsera. Nově nebyli v sestavě ani Lukáš Nahodil a Jan Káňa. „Je těžké to dávat dohromady, hlavně když prohráváte. Když se vyhraje, je to lepší,“ konstatoval Tomajko.

Proti Litvínovu kromě zmíněného Lichance hráli například i junior Joschua Mácha nebo znovu havířovský Jakub Doktor. A zaskvěl se i Jan Lukáš, který zatím velmi úspěšně lepí díru po Konrádovi. „Chytal výborně,“ ocenil jeho výkon Tomajko.

Podobně jako proti Litvínovu by potřebovala Mora zahrát i v pátek proti Vítkovicím. A nejen proti nim. Konec základní části se blíží a příčky zajišťující play-off stále nejsou jisté.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. P. Kolouch (Navrátil), 38. Lichanec (Burian, Dujsík), 53. J. Knotek (Ondrušek, Navrátil), 56. Kusko (Olesz) – 19. Estephan (P. Zdráhal). Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Bohuněk, Malý. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – Rašner, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček – Bambula, Klimek, Michal Kunc – J. Doktor, J. Knotek, Kusko – Navrátil, P. Kolouch, Olesz – Mácha, Lichanec, Burian. Trenér: Zdeňek Moták a Jan Tomajko. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Neužil – Irving, D. Kolář, D. Zeman, Demel, Strejček, Hrbas, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – M. Slavík, Sukeľ, Kudrna – Fronk, V. Hübl, P. Straka – M. Havelka, Gerhát, M. Chalupa. Trenéři: Růžička a Sýkora.

Autor: Denis Manina