Bleskurychlá trefa útočníka Petra Musila rozhodla o důležitém vítězství olomouckých hokejistů nad Hradcem Králové 2:0. Kohouti vyhráli v extralize za tři body poprvé od vánočního zápasu s Karlovými Vary a znovu si pomohli v boji o play-off.

„Klukům chci poděkovat, bylo už od přípravy na zápas vidět, že pro výhru udělají všechno a to také udělali,“ vysekl poklonu svým svěřencům olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Čerstvý finalista hokejové Ligy mistrů Mountfield HK vstoupil do utkání v olomoucké Plecharéně hodně vlažně, což Mora trestala hned z prvního útoku.

Lukáš Nahodil našel před brankou zcela volného Musila, který s přehledem překonal brankáře Mazance.

„Řekli jsme si, že po nich chceme jít a že chceme odehrát dobré první střídání. Povedlo se nám dát gól, což je skvělé. Pak už se nám hrálo trošku líp,“ usmál se Nahodil.

Naopak hosty musel prospaný start pořádně mrzet.

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Domácí do toho vlétli a byli rychlejší a dravější,“ konstatoval hradecký kouč Vladimír Růžička.

Musil se už podruhé během svého olomouckého angažmá trefil hned v první minutě.

„První střídání se snažíme dát týmu nějaký impuls a poslední dobou se nám to docela vede. Snažíme se na to vlétnout, máme i domluvené signály. Ne každý tým jde do zápasu úplně hlavou. Hlavně týmy z horní poloviny tabulky jsou uvolněnější a z toho můžeme těžit,“ řekl hráč, který v úvodní minutě skóroval i ve ve Vítkovicích, kde ovšem Mora padla 3:5.

Čekání na góly

Tentokrát to ovšem žádná přestřelka nebyla.

„Bohužel si diváci museli na další gól počkat 57 minut. Brankových situací a šancí jsme si přitom vytvořili dost,“ věděl trenér Moták.

Branislava Konráda na startu třetí třetiny sice v přesilovce překonal Radek Smoleňák, rozhodčí však jeho zakončení bruslí za platnou branku neuznal.

„Mohli jsme vyrovnat, jenže bohužel po zásahu nohou už nikdo puk netečoval hokejkou. Když nedáte šedesát minut gól, těžko můžete vyhrát. Zápas se nám nepovedl,“ prohlásil Růžička.

„Viděl jsem, že tam byl pohyb bruslí do brány, ale ten výklad pravidel je strašně složitý. V podstatě jsem jen doufal, že gól platit nebude,“ přiznal Konrád pochybnosti.

Slovenský gólman se tak dočkal první vychytané nuly v sezoně.

„Čisté konto jsem už neměl ani nepamatuji. Myslím, že to bylo naposledy doma s Vítkovicemi minulou sezonu. Vychytaná nula potěší každého gólmana, ale já mám největší radost ze tří bodů do tabulky. Výhru bereme všemi deseti, možná byla hra lepší, než jak vypadá výsledek, protože jsme měli víc šancí než Hradec,“ prohlásil Branislav Konrád.

Pojistka Mory

Důležitou výhru domácích pečetil znovu elitní útok Mory. Nahodil byl znovu v roli nahrávače a za zakončovatele si tentokrát vybral Lukáše Klimka, který poslal puk mezi betony.

„Jsem tam od toho, abych rozdával puky. Jsem rád, že oba kluci dali gól. Oba jsou výborní hráči a střelci. Je to super,“ neskrýval nadšení muž zápasu Lukáš Nahodil.

V neděli se Mora představí na ledě litvínovské Vervy, která tahá pětizápasovou sérii proher.

HC Olomouc – Mountfield HK 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. P. Musil (Nahodil, Klimek), 58. Klimek (Nahodil). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Bryška, Frodl. Vyloučení: 2:2, navíc Čáp (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 3721.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek, Olesz – Laš, Kořenek, Skladaný.

Hradec Králové: Mazanec – Eklund, Nedomlel, Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík, Rosandić – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák – Žejdl, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Dragoun, Miškář.